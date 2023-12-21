14:15, 21 декабря 2023
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Трейлер GTA VI установил рекорд в 150 млн просмотров всего за 10 дней
Трейлер ожидаемой игры GTA VI побил сразу несколько рекордов. В первые сутки трейлер будущей серии набрал 100 млн просмотров, оставив далеко позади трейлер GTA V, который набрал свои 100 млн «всего» за 12 лет.
Rocket Games
При этом ролик поставил абсолютный рекорд среди игровых трейлеров и даже опередил некоторые игровые видео на YouTube. Кроме того, трейлер GTA VI победил по количеству просмотров за сутки среди немузыкальных видео на YouTube.
Последовали и другие рекорды. Так, трейлер получил 10 млн лайков и 830 млн комментариев.