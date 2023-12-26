У PS3 почти 2 млн активных пользователей каждый месяц спустя 17 лет после выхода

Несмотря на то, что с момента её выпуска в ноябре 2006 года прошло уже почти два десятилетия, консоль всё ещё обладает значительной популярностью среди геймеров.

По последним данным, на февраль 2023 года, количество активных пользователей PS3 в месяц составляет поразительные 1.9 млн человек.

Это число особенно впечатляет, учитывая, что средний жизненный цикл игровой консоли составляет всего 6-7 лет, после чего большинство игроков переходят на более новые модели.

Однако PS3 удерживает своих поклонников благодаря уникальной библиотеке игр, многие из которых являются эксклюзивами для этой платформы. К таковым можно отнести тот же Metal Gear Solid 4 и God of War: Ascension.

Кроме того, PS3 привлекает игроков тем, что для игры онлайн не требуется подписка.

Напомним, что еще в 2021 году Sony планировала закрыть онлайн-сервисы консоли, но после протестов пользователей отказалась от этой идеи.