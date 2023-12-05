Игры
16:30, 05 декабря 2023
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У владельцев PlayStation паника: Sony начала без разбора и причины банить аккаунты игроков

Владельцы PlayStation столкнулись с неожиданной проблемой: многие игроки сообщили о том, что их PSN-аккаунты были неожиданно и без объяснения причин заблокированы Sony.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эти действия вызвали беспокойство и панику среди игроков, поскольку они потеряли доступ к своим цифровым играм и контенту, на который могли потратить значительные суммы денег.

Сообщения о блокировках поступили от пользователей на различных платформах, включая Reddit, Facebook, Instagram и игровой форум ResetEra.

Пользователи получали уведомления от Sony с формулировкой: «Этот аккаунт навсегда заблокирован в PlayStation Network за нарушение “Условий использования и Пользовательского соглашения PlayStation Network”».

На данный момент Sony не сделала официальных заявлений по поводу слуившегося. На странице поддержки PlayStation с важными уведомлениями нет информации о проблеме, и компания не публиковала сообщений об этом в своих социальных сетях. Также Sony не ответила на запросы о комментариях.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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