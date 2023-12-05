У владельцев PlayStation паника: Sony начала без разбора и причины банить аккаунты игроков

Эти действия вызвали беспокойство и панику среди игроков, поскольку они потеряли доступ к своим цифровым играм и контенту, на который могли потратить значительные суммы денег.

Сообщения о блокировках поступили от пользователей на различных платформах, включая Reddit, Facebook, Instagram и игровой форум ResetEra.

Пользователи получали уведомления от Sony с формулировкой: «Этот аккаунт навсегда заблокирован в PlayStation Network за нарушение “Условий использования и Пользовательского соглашения PlayStation Network”».

На данный момент Sony не сделала официальных заявлений по поводу слуившегося. На странице поддержки PlayStation с важными уведомлениями нет информации о проблеме, и компания не публиковала сообщений об этом в своих социальных сетях. Также Sony не ответила на запросы о комментариях.