Игры
21:00, 03 ноября 2023
1 мин.

Ubisoft официально прекратила выход обновлений для шутера Far Cry 6

Компания Ubisoft, разработчик культового шутера Far Cry 6, официально прекратила поддержку игры: для продукта больше не будут выходить обновления после двух лет поддержки.

Ubisoft.com

Ubisoft.com

При этом онлайн-функции игры сохранятся, что называется, на риск и страх пользователей. Поскольку патчей больше не будет, Ubisoft не обещает стабильности игры.

В посте, который разработчики опубликовали в аккаунте Far Cry в соцсети Х, они поблагодарили геймеров за верность игре. В комментариях часть подписчиков выразила поддержку компании и благодарность за такую игру, часть ответила раздражённо и обеспокоилась дальнейшей судьбой серии.

В посте Ubisoft ничего не сказала о том, когда может состояться релиз Far Cry 7, но от инсайдеров известно, что подготовка к выходу очередной части ведётся с начала 2023 года. Поэтому многие геймеры предполагают, что релиз Far Cry 7 — «на горизонте».

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2073985
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.