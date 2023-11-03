Ubisoft официально прекратила выход обновлений для шутера Far Cry 6

При этом онлайн-функции игры сохранятся, что называется, на риск и страх пользователей. Поскольку патчей больше не будет, Ubisoft не обещает стабильности игры.

В посте, который разработчики опубликовали в аккаунте Far Cry в соцсети Х, они поблагодарили геймеров за верность игре. В комментариях часть подписчиков выразила поддержку компании и благодарность за такую игру, часть ответила раздражённо и обеспокоилась дальнейшей судьбой серии.

В посте Ubisoft ничего не сказала о том, когда может состояться релиз Far Cry 7, но от инсайдеров известно, что подготовка к выходу очередной части ведётся с начала 2023 года. Поэтому многие геймеры предполагают, что релиз Far Cry 7 — «на горизонте».