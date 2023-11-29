Университет на Филиппинах сделал Dota 2 учебной дисциплиной

Помимо обязательных часов игры, для получения образования необходимо изучать киберспортивный менеджмент, стриминг, дизайн, разработку игр и другие дисциплины.

При этом занятия в Dota 2 — изучение различных игровых стратегий, закрепление которых необходимо на практике.

«Одной из примечательных особенностей программы является создание на территории университета киберспортивной лаборатории-арены. Она призвана создать захватывающую среду, в которой студенты смогут получить представления о динамике киберспортивных мероприятий от их организации и управления до участия», — рассказали в пресс-службе ВУЗа.