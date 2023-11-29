Университет на Филиппинах сделал Dota 2 учебной дисциплиной
В Технологическом колледже при Филиппинском университете в Маниле (LPU) открылся факультет киберспорта. Одной из обязательных образовательных дисциплин является популярная игра Dota 2.
Valve
Помимо обязательных часов игры, для получения образования необходимо изучать киберспортивный менеджмент, стриминг, дизайн, разработку игр и другие дисциплины.
При этом занятия в Dota 2 — изучение различных игровых стратегий, закрепление которых необходимо на практике.
«Одной из примечательных особенностей программы является создание на территории университета киберспортивной лаборатории-арены. Она призвана создать захватывающую среду, в которой студенты смогут получить представления о динамике киберспортивных мероприятий от их организации и управления до участия», — рассказали в пресс-службе ВУЗа.