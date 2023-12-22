Утечка позволила сыграть в новую игру про Росомаху за несколько лет до релиза

Marvel's Wolverine — игра, основанная на комиксах про Росомаху, действие которой будет происходить во вселенной «Marvel’s Spider-Man». Тестовая игра весит около 15 ГБ, имеет поддержку контроллера и других функций PS5.

Уникальность ситуации в том, что у геймеров появилась возможность познакомиться с игрой за 2-3 года до официального релиза. В игре присутствует режим «Орда»: придётся воевать с волнами врагов. Кроме того, в игру введена Джин Грей, второй играбельный герой.

Но слитая версия ещё не означает, что Marvel's Wolverine будет выглядеть именно так, как сейчас видят проект игроки. Механика и сюжетная линия могут измениться. Тем более из-за утечки разработчики могут многое переделать, чтобы проект не терял актуальности.