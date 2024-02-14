Утраченные карты для знаменитой игры F-Zero воскресили с помощью ИИ

Однако «специалисты по сохранению» не позволили этим цифровым призракам остаться в прошлом. Данные, собранные с нетронутых картриджей памяти, позволили найти несколько карт, но важнейший фрагмент — событие «Гран-при 2» — упорно не удавалось найти, несмотря на солидный гонорар в 5 000 долларов.

Исчерпав традиционные методы, команда прибегла к неортодоксальной тактике. Вооружившись VHS-записью события, инструментами машинного обучения и попиксельным ручным редактированием, они приступили к смелой реконструкции. Результаты? С точностью до 99,9% они вернули к жизни эти утраченные карты для F-Zero.