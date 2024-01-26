Игры
Опубликовано 26 января 2024, 20:15
1 мин.

Уже не смешно: еще один Playstation-эксклюзив выйдет на ПК

После очередного ожидания долгожданное издание Horizon Forbidden West Complete Edition наконец-то дебютирует на ПК 21 марта. Это полное издание включает в себя не только основную игру, но и недавно вышедшее расширение The Burning Shores.
PlayStation

PlayStation

Версия Horizon Forbidden West для ПК может похвастаться множеством функций, специально разработанных для этой платформы, включая разблокированную частоту кадров, настраиваемые графические опции и ряд технологий повышения производительности, таких как Nvidia DLSS 3. Кроме того, заявлена поддержка сверхширокоформатных мониторов: доступны разрешения до 48:9.

ПК-геймеры также могут выбирать между мышью и клавиатурой или использовать контроллер PlayStation DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Предзаказ игры в Steam или Epic Games Store открывает доступ к эксклюзивному бонусному контенту.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.