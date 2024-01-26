Уже не смешно: еще один Playstation-эксклюзив выйдет на ПК

Версия Horizon Forbidden West для ПК может похвастаться множеством функций, специально разработанных для этой платформы, включая разблокированную частоту кадров, настраиваемые графические опции и ряд технологий повышения производительности, таких как Nvidia DLSS 3. Кроме того, заявлена поддержка сверхширокоформатных мониторов: доступны разрешения до 48:9.

ПК-геймеры также могут выбирать между мышью и клавиатурой или использовать контроллер PlayStation DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Предзаказ игры в Steam или Epic Games Store открывает доступ к эксклюзивному бонусному контенту.