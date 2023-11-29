В 2024 году Capcom запустит новый проект, но это не очередной ремейк Resident Evil

Авторитетный игровой инсайдер DuskGolem прокомментировал начавшуюся вокруг отчёта Capcom шумиху и остудил мечтательность геймеров. Инсайдер уверен, что под «проектом» издатель говорит не об очередном ремейке Resident Evil, несмотря на то, что все они хорошо продаются.

DuskGolem считает, что ремейка Resident Evil не стоит ждать в ближайшее время. Во всяком случае не раньше 2025 года, но и это могут быть очень смелые предположения.

Кроме того, инсайдер опроверг информацию, что Capcom намерена выпустить обновлённую версию игры Code: Veronica.