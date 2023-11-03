Игры
05:15, 03 ноября 2023
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В 2024 году перестанут работать онлайн-сервисы старых версий Assassin's Creed

Разработчик множества популярных видеоигр, французская студия Ubisoft, сообщила, что 25 января 2024 года свернёт работу устаревших онлайн-сервисов для десятка тайтлов.

Pexels.com

Pexels.com

В частности, фанаты Assassin's Creed потеряют доступ к версиям Assassin's Creed II для Xbox 360, Assassin's Creed Brotherhood для Mac и другим продуктам на разных платформах. Игроки не смогут играть в многопользовательском режиме, станут недоступны награды Ubisoft Connect, геймеры не смогут привязывать к заблокированным играм свои аккаунты. Также станут недоступны другие сетевые функции.

В официальном анонсе отключения устаревших игр Ubisoft подчеркнула, что решение для компании непростое, но технологии не стоят на месте, а игры в итоге устаревают и поддержка этих тайтлов становится бессмысленной. Причём это не первый раз, когда студия идёт на подобный шаг и прекращает поддержку старых игр.

«Вывод из эксплуатации онлайновых сервисов для старых игр — это то, к чему мы не относимся легкомысленно, однако это также является необходимостью, поскольку технология, лежащая в основе этих сервисов, устаревает», — сказано в анонсе Ubisoft.

Вот полный список игр, которые будут отключены в январе 2024 года:

  • Assassin's Creed II для Xbox 360;

  • Assassin's Creed Brotherhood для Mac;

  • Assassin's Creed Liberation HD для консолей PlayStation 3, Xbox 360;

  • Assassin's Creed Revelations для ПК;

  • Ghost Recon Future Soldier — ПК;

  • Heroes of Might and Magic VI — ПК;

  • NCIS —ПК;

  • R.U.S.E. —ПК;

  • Splinter Cell: Conviction для Xbox 360;

  • Trials Evolution для ПК.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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