В 2024 году перестанут работать онлайн-сервисы старых версий Assassin's Creed
Разработчик множества популярных видеоигр, французская студия Ubisoft, сообщила, что 25 января 2024 года свернёт работу устаревших онлайн-сервисов для десятка тайтлов.
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В частности, фанаты Assassin's Creed потеряют доступ к версиям Assassin's Creed II для Xbox 360, Assassin's Creed Brotherhood для Mac и другим продуктам на разных платформах. Игроки не смогут играть в многопользовательском режиме, станут недоступны награды Ubisoft Connect, геймеры не смогут привязывать к заблокированным играм свои аккаунты. Также станут недоступны другие сетевые функции.
В официальном анонсе отключения устаревших игр Ubisoft подчеркнула, что решение для компании непростое, но технологии не стоят на месте, а игры в итоге устаревают и поддержка этих тайтлов становится бессмысленной. Причём это не первый раз, когда студия идёт на подобный шаг и прекращает поддержку старых игр.
«Вывод из эксплуатации онлайновых сервисов для старых игр — это то, к чему мы не относимся легкомысленно, однако это также является необходимостью, поскольку технология, лежащая в основе этих сервисов, устаревает», — сказано в анонсе Ubisoft.
Вот полный список игр, которые будут отключены в январе 2024 года:
Assassin's Creed II для Xbox 360;
Assassin's Creed Brotherhood для Mac;
Assassin's Creed Liberation HD для консолей PlayStation 3, Xbox 360;
Assassin's Creed Revelations для ПК;
Ghost Recon Future Soldier — ПК;
Heroes of Might and Magic VI — ПК;
NCIS —ПК;
R.U.S.E. —ПК;
Splinter Cell: Conviction для Xbox 360;
Trials Evolution для ПК.