В Европе добрались и до Sony: компанию оштрафовали на 13,5 млн евро за монополизм

В ходе расследования ведомство выяснило, что ещё с ноября 2015 года Sony начала внедрять в операционную систему своих консолей такие обновления, в частности, это касается PS4, из-за чего сторонние производители контроллеров не могли продавать свои устройства. Sony попросту делала их несовместимыми.

В итоге на Sony жалобу регулятору подала компания Subsonic, производитель геймпадов.

ADLC признала правомочность действий Sony в части борьбы с контрафактом, но и нарушение антимонопольных законов из-за непрозрачной политики лицензирования контроллеров, а также обязательного участия в партнёрской программе OLP, для доступа к которой не было чётких критериев и требований.