Игры
06:00, 22 декабря 2023
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В Европе добрались и до Sony: компанию оштрафовали на 13,5 млн евро за монополизм

Во Франции антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence (ADLC) оштрафовал Sony на 13,5 млн евро, примерно $14,8 млн, за монополизм на рынке игровых контроллеров.

Pexels.com

Pexels.com

В ходе расследования ведомство выяснило, что ещё с ноября 2015 года Sony начала внедрять в операционную систему своих консолей такие обновления, в частности, это касается PS4, из-за чего сторонние производители контроллеров не могли продавать свои устройства. Sony попросту делала их несовместимыми.

В итоге на Sony жалобу регулятору подала компания Subsonic, производитель геймпадов.

ADLC признала правомочность действий Sony в части борьбы с контрафактом, но и нарушение антимонопольных законов из-за непрозрачной политики лицензирования контроллеров, а также обязательного участия в партнёрской программе OLP, для доступа к которой не было чётких критериев и требований.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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