Игры
Опубликовано 01 марта 2024, 15:00
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В Европе разработчиков CS2 обвинили в отсутствии в игре женских скинов по умолчанию

Женская команда по киберспорту Дании Astralis в открытом письме разработчикам игры Counter-Strike 2 обвинила компанию Valve в сексизме — дискриминации и унижению игроков по половому признаку. Суть претензии в том, что в CS2 нет бесплатных женских скинов по умолчанию.
Dotesports.com

Dotesports.com

Киберспортсменок возмутил тот факт, что женские скины необходимо покупать, тогда как мужские доступны по умолчанию и бесплатны. Они потребовали от Valve изменить эту ситуацию, чтобы не способствовать распространению сексизма в киберспорте.

Мнения других киберспортсменов разделились: кто-то встал на сторону датчанок, а кто-то считает, что их претензия высосана из пальца.

На сторону противников претензий датских киберспортсменок встала и именитая стримерша по Counter-Strike Dona. Она отметила, что Valve следует сосредоточиться не на удовлетворении чьих-то желаний, а улучшить игровой процесс, исправлять возникающие ошибки и бороться с читерами. По словам стримерши, чтобы привлекать в CS2 девушек, необходима система наказаний за токсичное поведение и хейтерство.

Автор:Андрей Кадуков
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