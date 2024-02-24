В игре «Человек-паук 2» появится новый контент и костюмы уже к 7 марта

Об этом сообщил блог PlayStation. Также сказано, что для «Человека-паука 2» выйдет платное дополнение Fly N'Fresh, цена которого составит $4,99.

Sony будет зарабатывать на этом дополнении до тех пор, пока сумма не достигнет $1 млн. Все деньги будут отправляться на благотворительные цели.