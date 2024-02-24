Игры
Опубликовано 24 февраля 2024, 14:15
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В игре «Человек-паук 2» появится новый контент и костюмы уже к 7 марта

В игре «Человек-паук 2» появится новый контент под названием «Новая игра+», а также два новых костюма для главных героев. Обновление выйдет 7 марта.
PlayStation

PlayStation

Об этом сообщил блог PlayStation. Также сказано, что для «Человека-паука 2» выйдет платное дополнение Fly N'Fresh, цена которого составит $4,99.

Sony будет зарабатывать на этом дополнении до тех пор, пока сумма не достигнет $1 млн. Все деньги будут отправляться на благотворительные цели.

Автор:Андрей Кадуков
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