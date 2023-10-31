Игры
15:45, 31 октября 2023
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В лучших традициях Apple: Microsoft заблокировала и запретила использовать неавторизованные геймпады для Xbox

Начиная с 12 ноября 2023 года Microsoft внедрит новую политику, которая запретит использование неавторизованных сторонних аксессуаров с консолями Xbox.

Ferra.ru

Ferra.ru

Игроки уже начали получать предупреждающие сообщения на своих приставках при подключении неавторизованных аксессуаров, уведомляя их о дате, когда их устройства будут заблокированы с «Ошибкой 0x82d60002».

Xbox рекомендует вернуть аксессуар, после чего присмотреться к списку авторизованных продуктов на своем веб-сайте.

Это решение уже начало вызывать реакцию в игровом сообществе. Более того, многие уже получили предупреждение о скорой блокировке тех же геймпадов с AliExpress на своих консолях в виде сообщений об ошибке 0x82d60002.

Она гласит: «Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваш игровой опыт. По этой причине неавторизованный аксессуар будет заблокирован с 12/11/2023».

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