В лучших традициях Apple: Microsoft заблокировала и запретила использовать неавторизованные геймпады для Xbox

Игроки уже начали получать предупреждающие сообщения на своих приставках при подключении неавторизованных аксессуаров, уведомляя их о дате, когда их устройства будут заблокированы с «Ошибкой 0x82d60002».

Xbox рекомендует вернуть аксессуар, после чего присмотреться к списку авторизованных продуктов на своем веб-сайте.

Это решение уже начало вызывать реакцию в игровом сообществе. Более того, многие уже получили предупреждение о скорой блокировке тех же геймпадов с AliExpress на своих консолях в виде сообщений об ошибке 0x82d60002.

Она гласит: «Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваш игровой опыт. По этой причине неавторизованный аксессуар будет заблокирован с 12/11/2023».