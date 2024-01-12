В сеть слили информацию о новом геймпаде для PlayStation

Этот беспроводной контроллер сохраняет все ключевые особенности предыдущей модели, включая разъем для гарнитуры, встроенный микрофон и уникальные тактильные триггеры, но отличительной особенностью является 12-ти часовая автономная работа, в отличие от текущих пяти. Хотя, несмотря на появление информации о новом геймпаде, дата его выхода остается неизвестной.

Также стало известно, что в последнем патенте Sony есть информация о контроллере с сенсорным экраном и искусственным интеллектом для улучшенных игровых подсказок. Будет ли этот продукт доступен для игроков, пока загадка.