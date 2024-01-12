Игры
09:45, 12 января 2024
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В сеть слили информацию о новом геймпаде для PlayStation

В сети появилась информация об обновленном геймпаде PlayStation 5. Новый V2 DualSense Wireless Controller предполагает увеличенную работу без необходимости в подзарядке.

Nik

Nik

Этот беспроводной контроллер сохраняет все ключевые особенности предыдущей модели, включая разъем для гарнитуры, встроенный микрофон и уникальные тактильные триггеры, но отличительной особенностью является 12-ти часовая автономная работа, в отличие от текущих пяти. Хотя, несмотря на появление информации о новом геймпаде, дата его выхода остается неизвестной.

Также стало известно, что в последнем патенте Sony есть информация о контроллере с сенсорным экраном и искусственным интеллектом для улучшенных игровых подсказок. Будет ли этот продукт доступен для игроков, пока загадка.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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