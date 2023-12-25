В сеть слили исходный код GTA 5

Этот утечка последовала за крупным прошлогодним взломом, в результате которого более 100 ГБ контента из проектов Rockstar Games были выложены в открытый доступ.

До недавнего времени считалось, что транзакции с украденными данными, включая исходный код GTA 5, проходили втайне. Однако теперь эти данные оказались в интернете, как подтверждают недавние скриншоты.

Кроме того, в сеть утекли все файлы, связанные с Bully 2, продолжением игры 2008 года, а также свежий код на Python из GTA 6 и некоторые ранние концептуальные материалы GTA 5, включая оригинальное изображение карты игры.

Отметим, что среди геймеров тут же возникли серьезные опасения, что на основе исходного кода GTA 5 могут быть созданы более сложные читы для онлайн составляющей проекта.