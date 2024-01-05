06:00, 05 января 2024
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В США 13-летний подросток впервые в мире полностью прошёл Тетрис
В мире до сих пор популярна игра Тетрис, созданная в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым. Стало известно, что американский подросток 13 лет Уиллис Гибсон из Оклахомы впервые за историю игры прошёл весь процесс на приставке Nintendo.
Nik / Unsplash
Гибсон достиг 157 уровня в оригинальной версии игры, но потом Тетрис зависла в силу программных ограничений в коде. Ранее «геймером», который доходил до финального уровня в Тетрис был только ИИ.
Поэтому считается, что Уиллис Гибсон — первый человек в истории Тетрис, «который продвинулся так далеко». В интервью The New York Times он рассказал, что не чувствует своих пальцев.