В США 13-летний подросток впервые в мире полностью прошёл Тетрис

Гибсон достиг 157 уровня в оригинальной версии игры, но потом Тетрис зависла в силу программных ограничений в коде. Ранее «геймером», который доходил до финального уровня в Тетрис был только ИИ.

Поэтому считается, что Уиллис Гибсон — первый человек в истории Тетрис, «который продвинулся так далеко». В интервью The New York Times он рассказал, что не чувствует своих пальцев.