В Турции и Аргентине объявили бойкот Steam за перевод расценок на игры в доллары США

Пользователи из Турции и Аргентины отреагировали наиболее гневно. Многие говорят о том, что ожидали подорожание, но не такое резкое и большое. К тому же многие покупатели надеялись, что в Steam произойдёт прямая конвертация стоимости игр в лирах и песо в доллары, но этого не произошло.

Кто-то из аргентинских геймеров признался, что накануне подорожания потратил на игры 46 тысяч песо, а с учётом повышения цен, эти продукты обошлись бы ему в 701 тысячу песо.

«У меня аналогичная ситуация. Я потратил чуть больше 2000 лир на бог знает сколько игр. На 70? 90? 100? А сегодня только одна Psychonauts 2 обошлась мне в 1700 лир!», — выразил недовольство пользователь из Турции.

Один из турецких геймеров подчеркнул, что новые цены непосильны для него и многих других.

«Да уж, игроки из Турции уходят из Steam с сегодняшнего дня, это очень грустно. Когда пара игр стоит примерно как вся твоя зарплата, это уже совсем не смешно», — отметил другой.