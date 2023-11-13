Владельцев карманных консолей Steam Deck и Asus ROG Ally начали банить в CoD: Modern Warfare III

Игроки, использующие эти устройства, начали получать так называемые «shadow bans» — скрытые блокировки, ограничивающие их игровые возможности.

Проблема связана с системой античита Ricochet, используемой в Call of Duty: MW3. Эта система предназначена для борьбы с нечестной игрой, в частности с использованием Aim и других видов читов.

Однако, как выяснилось, Ricochet ошибочно реагирует на некоторые функции портативных консолей, такие как настройки TDP (Thermal Design Power) и взаимодействие с программным обеспечением Armoury Crate от Asus.

Игроки, попавшие под shadow ban, все еще могут играть в Call of Duty: Modern Warfare 2 и 3, а также в Warzone, но они перенаправляются в отдельный пул с другими заблокированными игроками и читерами.

Такая блокировка может длиться от трех дней до полной и постоянной, и оспорить ее бывает крайне сложно.