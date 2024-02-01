Во вселенной Metro 2033 выйдет VR-игра для ПК и PlayStation 5

Этот проект, разрабатываемый Vertigo Games, известной своими проектами в области виртуальной реальности (Arizona Sunshine и After the Fall), обещает погрузить игроков в сюжет, предшествующий событиям оригинальной Metro 2033.

Главный герой — врач по имени Сердар — отправится в опасное путешествие по заброшенной московской подземке в поисках своей жены, сталкиваясь с радиацией, мутантами и другими угрозами выживания.

Игра будет сочетать элементы выживания, стелса и открытых перестрелок, а также уникальные механики для VR, включая ручную перезарядку оружия и уход за противогазом.

Metro Awakening планируется к выходу в 2024 году на платформах Quest 2 и Quest 3, PSVR2 и SteamVR, предлагая новый уровень погружения в постапокалиптическую Москву.