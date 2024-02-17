Игры
Опубликовано 17 февраля 2024, 00:00
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Возможно, новое поколение консолей перестанет поддерживать диски с играми

Журналист и инсайдер Том Хендерсон в соцсети Х поделился мыслями о том, как, на его взгляд, игровая индустрия будет развиваться в будущем.
Ferra.ru

Ferra.ru

По словам Хендерсона, цены на крупные продукты повысятся с $70 до $100 в силу полного отказа от физических носителей и реализации цифровых версий через подписки и онлайн-сервисы. Поэтому, возможно, будущие поколения консолей любых производителей перестанут поддерживать физические носители. Подробностей инсайдер не привёл.

Чтобы привлекать больше покупателей, производители начнут чаще заключать контракты о временной эксклюзивности игр и различного контента для определённых платформ. Они также будут сокращать расходы и сосредотачивать усилия на развитии уже популярных серий. Но при этом новые проекты будут выходить редко.

Автор:Андрей Кадуков
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