Игры
15:00, 07 ноября 2023
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Враги в GTA 6 смогут запомнить вас. А животные в игре будут узнавать главного героя по запаху

Grand Theft Auto 6 обещает перевернуть представление о виртуальных мирах.

Ferra.ru

Ferra.ru

Согласно утечке информации с дебаг-меню игры, разработчики внедряют передовой искусственный интеллект для неигровых персонажей (NPC).

Теперь враги смогут запоминать действия игроков и изменять свое поведение в зависимости от прошлых взаимодействий. Это добавит новый уровень стратегии и реализма в игровой процесс.

Не менее впечатляющим является нововведение, связанное с животными в игре. Система «AnimalIntelligence» позволит фауне GTA 6 узнавать персонажей по запаху, что обещает сделать взаимодействие с животными более глубоким и интуитивным.

Такие инновации могут существенно обогатить опыт исследования игрового мира. Кроме того, в игре появится система фракций, возможно, улучшенная версия той, что была в San Andreas, и динамические среды, которые будут изменяться под влиянием действий игрока или прогресса сюжета.

Все эти элементы предвещают еще большую погруженность в игровой мир и его изменчивость.

Напомним, что официального анонса Grand Theft Auto 6 пока не было, но ожидается, что игра выйдет не позднее марта 2025 года.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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