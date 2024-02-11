Второе поколение игровой консоли Nintendo Switch покажут уже в марте

Конкретных дат инсайдер не назвал, но, вероятно, презентация консоли состоится в первой половине марта: по мнению Nate the Hate, Nintendo будет стремиться представить второе поколение Nintendo Switch раньше предстоящей конференции Game Developers Conference (GDC), запланированной на 18-22 марта.

Кроме того, согласно инсайдерской информации, Nintendo Switch 2 получит ОЗУ 16 ГБ. Это связано с тем, что требования игр к оборудованию растут. Nintendo учитывает опыт Microsoft, консоли которой — Xbox Series S — сталкиваются с проблемами при играх из-за 10 ГБ оперативной памяти.

И некоторые игры работают на этих консолях с «тормозами», и в целом с низкой производительностью, несмотря на постоянную оптимизацию. Память остаётся одним из ключевых условий для качественной работы консолей.