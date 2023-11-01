08:15, 01 ноября 2023
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Wylsacom назвал цены на Resident Evil Village: купить игру можно и в России
На iPhone 15 и 15 Pro, как Apple и обещала, вышла игра Resident Evil Village. Также продукт доступен на iPad «с чипом М1 и новее».
Capcomasia
Игра доступна для покупки в Steam за $16 со скидкой 60%. К тому же Resident Evil Village русифицирована, и купить тайтл можно за рубли. В российском App Store тайтл стоит 1140 рублей.
Напомним, игра вышла только для iPhone 15 и iPad. При этом, чтобы получить «более-менее стабильные 60 кадров», придётся буквально пожертвовать настройками графики.