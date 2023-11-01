Wylsacom назвал цены на Resident Evil Village: купить игру можно и в России

Игра доступна для покупки в Steam за $16 со скидкой 60%. К тому же Resident Evil Village русифицирована, и купить тайтл можно за рубли. В российском App Store тайтл стоит 1140 рублей.

Напомним, игра вышла только для iPhone 15 и iPad. При этом, чтобы получить «более-менее стабильные 60 кадров», придётся буквально пожертвовать настройками графики.