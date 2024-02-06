«Яндекс Еда» создала свою карту для Fortnite

Остров оформлен в виде спирали, напоминающей логотип «Яндекс Еды». Доступ осуществляется по коду или через сайт проекта. Компания также запустила свой сервер в Discord для общения геймеров и предоставления новостей о проекте.

Кроме того, «Яндекс Еда» планирует предложить геймерам подборку блюд, созданных по мотивам Fortnite. Среди них — «Пельмени Королевской битвы», роллы «Катка», хот-доги «Лут-дог» и многое другое. В списке заведений, участвующих в инициативе, — «Бургер Кинг», «Farш», «Папа Джонс», Mybox, Eggsellent и другие.

Стример и автор Twitch-канала bratishkinOFF, Владимир Братишкин, выразил восторг по поводу уникальных проектов «Яндекса» и отметил интерес к подобным идеям, которые переносят реальный мир в виртуальное пространство.