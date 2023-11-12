Игры
03:45, 12 ноября 2023
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Зумеров больше интересует внешний вид аватаров в играх, чем собственный

Последний отчет о тенденциях в Roblox показал, что пользователи поколения Z отдают предпочтение стилю своих цифровых аватаров, а не их реальному облику. Данные, полученные от 1500 пользователей в возрасте от 14 до 26 лет, свидетельствуют о значительном скачке: 56% пользователей считают свой виртуальный гардероб более важным, чем реальный, по сравнению с 42% в прошлом году.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Пользователи поколения Z проявляют склонность к узнаваемым брендам: 52% из них готовы тратить на цифровую моду не менее 10 долларов в месяц. Мануэль Бронштейн (Manuel Bronstein), директор по продуктам Roblox, подчеркивает стремление платформы предоставлять разнообразные возможности для аутентичного самовыражения с помощью цифровой идентичности.

Еще более интригующим является тот факт, что пользователи позволяют своим цифровым стилям влиять на выбор моды в реальном мире. Сорок два процента респондентов расширили свой физический гардероб, чтобы он соответствовал их цифровым аватарам.

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