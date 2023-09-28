10 ежедневных привычек, которые сделают вас здоровее и счастливее

10 ежедневных привычек, которые сделают вас здоровее и счастливееИх назвал врач
Доктор Майкл Мосли перечислил 10 действий, которые он выполняет каждый день и которые действительно помогают ему почувствовать себя лучше.
Отжимания. Каждый день доктор Мосли начинает с отжиманий и приседаний. Это помогает стать сильнее, увеличить приток крови к мозгу, стимулирует высвобождение гормона, способствующего росту новых клеток и связей в мозгу. Главное - начинать постепенно и выполнять всё правильно.
Практика осознанности. После приседаний и отжиманий врач сначала принимает холодный душ, а затем 10 минут уделяет медитации осознанности. Эта практика предполагает сосредоточение внимания на настоящем моменте.
Утренняя прогулка. Она даст вам больше естественного света. Это поможет вам лучше управлять чувством голода, настроением и другими важными процессами в организме. Кроме того, вы будете в целом лучше готовы ко сну.
Ферментированные продукты. Квашеная капуста или кимчи улучшат ваш микробиом кишечника, снизят уровень стресса и поднимут настроение. Эффект от их употребления виден будет уже спустя четыре недели.
Балансирование на одной ноге. Такое упражнение улучшит осанку и снизит риск падения.
Глубокое дыхание. За счёт него вы замедлите пульс, снизите кровяное давление, уровень стресса, тревоги. Попробуйте схему 4-2-4: вдохните через нос на счёт четыре, задержите дыхание на два, затем выдохните через рот на счёт четыре.
Жирная рыба. Она является источником омега-3 жирных кислот, которые уменьшают хроническое воспаление. Это позволяет снизить вероятность развития болезней сердца, депрессии.
Проведение времени на природе. Исследования показывают, что это помогает уменьшить беспокойство и уровень стресса.
Изучение нового. Существует большое количество научных работ, доказывающих преимущества для мозга освоения чего-то нового на любом этапе жизни.
Чтение. Известно, что чтение улучшает память и защищает от депрессии.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.