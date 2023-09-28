10 ежедневных привычек, которые сделают вас здоровее и счастливее

Отжимания. Каждый день доктор Мосли начинает с отжиманий и приседаний. Это помогает стать сильнее, увеличить приток крови к мозгу, стимулирует высвобождение гормона, способствующего росту новых клеток и связей в мозгу. Главное - начинать постепенно и выполнять всё правильно.

Практика осознанности. После приседаний и отжиманий врач сначала принимает холодный душ, а затем 10 минут уделяет медитации осознанности. Эта практика предполагает сосредоточение внимания на настоящем моменте.

Утренняя прогулка. Она даст вам больше естественного света. Это поможет вам лучше управлять чувством голода, настроением и другими важными процессами в организме. Кроме того, вы будете в целом лучше готовы ко сну.

Ферментированные продукты. Квашеная капуста или кимчи улучшат ваш микробиом кишечника, снизят уровень стресса и поднимут настроение. Эффект от их употребления виден будет уже спустя четыре недели.

Балансирование на одной ноге. Такое упражнение улучшит осанку и снизит риск падения.