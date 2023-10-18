10 лучших напитков для плоского живота

Вода. Если вы начнёте день со стакана воды, то это ускорит обмен веществ и поможет вам лучше контролировать аппетит. Старайтесь в день выпивать не менее восьми стаканов воды.

Зелёный чай. Он улучшает обмен веществ благодаря катехинам. Эти антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину, поддерживают вес в норме.

Лимонная вода. Такая вода богата витамином С, который поддерживает процесс окисления жиров в организме. В ней также мало калорий.

Имбирный чай. Исследование 2021 года показало, что имбирный чай устраняет расстройство желудка, облегчает вздутие живота, уменьшает воспаление в пищеварительном тракте.

Вода, настоянная на огурцах. Огурцы более чем на 95% состоят из воды и содержат вещества, помогающие контролировать аппетит.