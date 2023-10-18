10 лучших напитков для плоского живота

10 лучших напитков для плоского животаСочетайте их с физическими упражнениями и сбалансированной диетой
Триста Бест, доктор медицинских наук и дипломированный диетолог компании Balance One Supplements, перечислила напитки, которые помогут вам быстрее похудеть.
Вода. Если вы начнёте день со стакана воды, то это ускорит обмен веществ и поможет вам лучше контролировать аппетит. Старайтесь в день выпивать не менее восьми стаканов воды.
Зелёный чай. Он улучшает обмен веществ благодаря катехинам. Эти антиоксиданты способствуют окислению жиров, улучшают чувствительность к инсулину, поддерживают вес в норме.
Лимонная вода. Такая вода богата витамином С, который поддерживает процесс окисления жиров в организме. В ней также мало калорий.
Имбирный чай. Исследование 2021 года показало, что имбирный чай устраняет расстройство желудка, облегчает вздутие живота, уменьшает воспаление в пищеварительном тракте.
Вода, настоянная на огурцах. Огурцы более чем на 95% состоят из воды и содержат вещества, помогающие контролировать аппетит.
Мятный чай. Эксперты Mount Sinai отмечают, что мятный чай полезен для пищеварения. Этот напиток облегчает газообразование, вздутие живота, расстройство желудка.
Яблочный уксус. Согласно метаанализу 2021 года, он помогает контролировать уровень сахара в крови и усиливает чувство сытости. Некоторые исследования также показывают, что яблочный уксус способствует сжиганию жира. Разведите одну столовую ложку этого уксуса в большом стакане воды и пейте перед едой.
Травяной чай. Чаи из ромашки, одуванчика, фенхель поддерживают пищеварение и уменьшают задержку воды. Это потенциально может сделать живот более плоским.
Протеиновые коктейли. Благодаря им вы увеличите потребление белка. Исследование 2020 года показало, что белок помогает контролировать аппетит и сохраняет мышечную массу.
Кокосовая вода. Такая вода улучшает обмен веществ, предотвращает задержку воды, уменьшает вздутие живота, поддерживает необходимый уровень гидратации.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.