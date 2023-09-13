10 лучших продуктов для борьбы со стрессом

В следующий раз, когда поймёте, что находитесь в сильном стрессе, вооружитесь этими 10 продуктами.

Травяной чай. Исследования показали, что употребление тёплого напитка оказывает успокаивающее действие на организм независимо от его вкуса. Кроме того, ромашка и лаванда тоже помогают почувствовать себя спокойнее. Однако если вам нужен кофеин, то лучше выбрать вместо травяного чая - зелёный.

Тёмный шоколад. Он снижает стресс за счёт химического и эмоционального воздействия. Шоколад очень вкусный, а ещё он уменьшает количество гормонов стресса в организме. Рекомендуется при этом съедать только четверть небольшой плитки тёмного шоколада (около 28 г). Желательно, чтобы в шоколаде было больше какао: такой шоколад эффективнее улучшит настроение.

Цельнозерновые продукты. Согласно результатам исследований, углеводы помогают временно повысить уровень серотонина, который улучшает настроение и снижает уровень стресса. При этом убедитесь, что вы потребляете нерафинированные (сложные) углеводы: цельнозерновые продукты, сладкий картофель.

Авокадо. В нём много омега-3 жирных кислот. Исследования демонстрируют, что высокие дозы этих кислот уменьшают беспокойство. Также в обзоре 2021 года отмечается, что употребление авокадо улучшает здоровье сердца, работу мозга, состояние кишечника, помогает контролировать вес.

Рыба. Данные Harvard Health Publishing показывают, что жирная рыба полезна для сердца, а омега-3 в её составе помогают облегчить симптомы депрессии. К жирной рыбе относятся тунец, палтус, лосось, сельдь, скумбрия, сардины и озерная форель.