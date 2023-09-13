10 лучших продуктов для борьбы со стрессом

10 лучших продуктов для борьбы со стрессомИ это научно доказано
Существует множество способов избавиться от стресса. Один из них - наполнить свою тарелку правильными продуктами.
В следующий раз, когда поймёте, что находитесь в сильном стрессе, вооружитесь этими 10 продуктами.
Травяной чай. Исследования показали, что употребление тёплого напитка оказывает успокаивающее действие на организм независимо от его вкуса. Кроме того, ромашка и лаванда тоже помогают почувствовать себя спокойнее. Однако если вам нужен кофеин, то лучше выбрать вместо травяного чая - зелёный.
Тёмный шоколад. Он снижает стресс за счёт химического и эмоционального воздействия. Шоколад очень вкусный, а ещё он уменьшает количество гормонов стресса в организме. Рекомендуется при этом съедать только четверть небольшой плитки тёмного шоколада (около 28 г). Желательно, чтобы в шоколаде было больше какао: такой шоколад эффективнее улучшит настроение.
Цельнозерновые продукты. Согласно результатам исследований, углеводы помогают временно повысить уровень серотонина, который улучшает настроение и снижает уровень стресса. При этом убедитесь, что вы потребляете нерафинированные (сложные) углеводы: цельнозерновые продукты, сладкий картофель.
Авокадо. В нём много омега-3 жирных кислот. Исследования демонстрируют, что высокие дозы этих кислот уменьшают беспокойство. Также в обзоре 2021 года отмечается, что употребление авокадо улучшает здоровье сердца, работу мозга, состояние кишечника, помогает контролировать вес.
Рыба. Данные Harvard Health Publishing показывают, что жирная рыба полезна для сердца, а омега-3 в её составе помогают облегчить симптомы депрессии. К жирной рыбе относятся тунец, палтус, лосось, сельдь, скумбрия, сардины и озерная форель.
Тёплое молоко. Его употребление перед сном помогает расслабиться и успокоиться. К тому же в молоке есть кальций, который помогает уменьшить проявление депрессии. Отличными источниками кальция также являются сыр и йогурт.
Орехи. В них много питательных веществ, в том числе витаминов группы В, и полезных жирных кислот. Известно, что витамины группы В помогают снизить уровень стресса. Семена и орехи также богаты магнием, который помогает лучше справляться с тревогой.
Цитрусовые и клубника. Некоторые исследования показывают, что высокий уровень витамина С может помочь снизить уровень стресса.
Пробиотики. Они укрепляют иммунную систему, защищают от вредных бактерий, улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. Исследование 2021 года также доказало, что приём пробиотика Lactobacillus plantarum облегчает проявление стресса и тревоги.
Продукты с высоким содержанием клетчатки. Согласно одному научному обзору, диета с большим количеством клетчатки может быть связана со снижением уровня тревоги, депрессии и стресса. В исследовании 2021 года учёные также обнаружили связь между увеличением потребления клетчатки и уменьшением стресса.
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