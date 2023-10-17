10 лучших продуктов для укрепления иммунитета

10 лучших продуктов для укрепления иммунитетаЕшьте их регулярно
Исследования показывают, что наиболее важные для иммунитета вещества - это витамины А, В, С, D, Е, фолиевая и линолевая кислоты, медь, железо, селен, цинк. Вот в каких продуктах вы всё это сможете найти.
Ягоды. В состав всех ягод входят антиоксиданты и витамин С. Согласно обзорной статье из журнала Molecules, эти вещества укрепят вашу иммунную систему. Ярко-красные, синие, фиолетовые и черные ягоды содержат много антоцианов, которые полезны для здоровья.
Чеснок. Основное биологически активное соединение в чесноке - это аллиин. Он обладает антибактериальным эффектом. Также из чеснока вы получаете аллицин, который действует как природный антибиотик.
Зелень. В шпинате, капусте, рукколе и другой листовой зелени есть витамин С и антиоксиданты. Они отлично укрепляют иммунитет.
Крестоцветные овощи. Благодаря уникальным биологически активным веществам в их составе вы сможете поддержать работу иммунной системы.
Сладкая картошка. Она содержит антиоксиданты, которые играют важную роль в укреплении иммунитета. Известно, что одна такая картофелина среднего размера даст вам более 100% ежедневной дозы витамина А.
Цитрусовые. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Immunology, показало, что цитрусовые помогают снизить окислительный стресс и контролировать системное воспаление. Также некоторые биологически активные компоненты в этих фруктах (гесперидин, нарингенин, нарингин и нарирутин) отличаются противовоспалительными свойствами.
Миндаль. Этот орех богат витамином Е. Исследования показали, что этот витамин способствует увеличению количества Т-клеток, то есть таких, которые нейтрализуют болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, миндаль улучшает состав бактерий в кишечнике.
Семена. Они отличаются большим количеством селена, который увеличивает количество лейкоцитов. Это может повысить способность организма бороться с инфекциями.
Грибы. Эти продукты содержат несколько важных для иммунной системы веществ. В том числе селен, витамин B6, D.
Йогурт. В его состав входят «живые и активные культуры», которые улучшают микробиоту кишечника.
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