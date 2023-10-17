10 лучших продуктов для укрепления иммунитета

Ягоды. В состав всех ягод входят антиоксиданты и витамин С. Согласно обзорной статье из журнала Molecules, эти вещества укрепят вашу иммунную систему. Ярко-красные, синие, фиолетовые и черные ягоды содержат много антоцианов, которые полезны для здоровья.

Чеснок. Основное биологически активное соединение в чесноке - это аллиин. Он обладает антибактериальным эффектом. Также из чеснока вы получаете аллицин, который действует как природный антибиотик.

Зелень. В шпинате, капусте, рукколе и другой листовой зелени есть витамин С и антиоксиданты. Они отлично укрепляют иммунитет.

Крестоцветные овощи. Благодаря уникальным биологически активным веществам в их составе вы сможете поддержать работу иммунной системы.

Сладкая картошка. Она содержит антиоксиданты, которые играют важную роль в укреплении иммунитета. Известно, что одна такая картофелина среднего размера даст вам более 100% ежедневной дозы витамина А.