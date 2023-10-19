10 лучших вечерних перекусов для похудения

10 лучших вечерних перекусов для похуденияЭти продукты точно можно есть даже на диете
Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Nutrients, показали, что закуски могут как помочь сбросить вес, так и помешать этому. Поэтому важно выбирать их правильно.
Замороженные банановые и шоколадные кусочки. Вам понадобится для этого один небольшой спелый банан, обезжиренный ароматизированный йогурт и 14 шоколадных стружек. Нарежьте банан кружочками, добавьте к каждому кусочку ложку йогурта, а сверху поместите стружки. Затем поставьте всё в морозильную камеру на 1-2 часа. Из такого десерта вы получите 7 г белка, 4 г клетчатки и калий.
Фисташки. Они низкокалорийны, если сравнивать их с другими орехами. Кроме того, из фисташек вы получите белок и клетчатку и хорошо насытитесь.
Ежевика. Она сладкая, содержит мало калорий и много антиоксидантов. Также в её состав входят цианидин-3-глюкозид (C3G), который помогает усилить жировой обмен, и лептин, подавляющий аппетит.
Замороженный йогурт с ягодами. В йогурте много пробиотиков, и он помогает улучшить здоровье кишечника. Известно, что чем здоровее микробиом, тем проще похудеть. Также употребление йогурта связано с уменьшением количества висцерального жира. В чернике и гранатах присутствуют мощные антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление.
Попкорн. Он является отличным источником клетчатки, поэтому хорошо насытит вас. Только не добавляйте в попкорн растительное или сливочное масло.
Яйца вкрутую. В такой закуске содержится 6 г белка, поэтому она легко вас насытит.
Булочки с шоколадом и арахисовым маслом. В них всего 92 ккал, а ещё нет сахара.
Киви. Вы получите благодаря этому фрукту 84 ккал и 4 г клетчатки. Также в киви содержится много серотонина, обеспечивающего хорошее самочувствие.
Золотое молоко с куркумой. В состав этого напитка входят куркума, корица, чёрный перец, имбирь, а также несладкое ванильно-миндальное молоко.
Вишня. В одной чашке вишни с косточками - почти 3 г клетчатки. Это вещество необходимо для снижения веса.
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