10 лучших вечерних перекусов для похудения

Замороженные банановые и шоколадные кусочки. Вам понадобится для этого один небольшой спелый банан, обезжиренный ароматизированный йогурт и 14 шоколадных стружек. Нарежьте банан кружочками, добавьте к каждому кусочку ложку йогурта, а сверху поместите стружки. Затем поставьте всё в морозильную камеру на 1-2 часа. Из такого десерта вы получите 7 г белка, 4 г клетчатки и калий.

Фисташки. Они низкокалорийны, если сравнивать их с другими орехами. Кроме того, из фисташек вы получите белок и клетчатку и хорошо насытитесь.

Ежевика. Она сладкая, содержит мало калорий и много антиоксидантов. Также в её состав входят цианидин-3-глюкозид (C3G), который помогает усилить жировой обмен, и лептин, подавляющий аппетит.

Замороженный йогурт с ягодами. В йогурте много пробиотиков, и он помогает улучшить здоровье кишечника. Известно, что чем здоровее микробиом, тем проще похудеть. Также употребление йогурта связано с уменьшением количества висцерального жира. В чернике и гранатах присутствуют мощные антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление.

Попкорн. Он является отличным источником клетчатки, поэтому хорошо насытит вас. Только не добавляйте в попкорн растительное или сливочное масло.