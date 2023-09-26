Фитнес и здоровье
17:07, 26 сентября 2023
1 мин.

10 неочевидных признаков опухоли головного мозга

Не игнорируйте их

Каждый год примерно у 9 тысяч человек диагностируют опухоль головного мозга. Недавние исследования при этом показывают, что злокачественные опухоли могут возникнуть за пять лет до того, как они станут клинически очевидными.

10 неочевидных признаков опухоли головного мозга
© Willis-Knighton Health System

В ходе исследования, проведённого в Кингсе в 2019 году, выяснилось, что чаще всего за несколько месяцев до обнаружения опухоли головного мозга у людей были определённые едва заметные симптомы.

10 неочевидных признаков опухоли головного мозга
© Undefined

В этом исследовании упоминались следующие признаки. Изменения в письме, разговорной речи, понимании речи, памяти, концентрации, выполнении нескольких дел одновременно. Кроме того, у пациентов были проблемы со сном, необычные ощущения в голове, головокружение, головная боль.

По словам доктора Деборы Ли из Dr Fox, родственники людей с опухолью мозга сообщили, что те утратили интерес к повседневной деятельности, перестали взаимодействовать с окружающим миром.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.