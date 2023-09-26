10 неочевидных признаков опухоли головного мозга

В этом исследовании упоминались следующие признаки. Изменения в письме, разговорной речи, понимании речи, памяти, концентрации, выполнении нескольких дел одновременно. Кроме того, у пациентов были проблемы со сном, необычные ощущения в голове, головокружение, головная боль.

По словам доктора Деборы Ли из Dr Fox, родственники людей с опухолью мозга сообщили, что те утратили интерес к повседневной деятельности, перестали взаимодействовать с окружающим миром.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.