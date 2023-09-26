10 неочевидных признаков опухоли головного мозга

10 неочевидных признаков опухоли головного мозгаНе игнорируйте их
Каждый год примерно у 9 тысяч человек диагностируют опухоль головного мозга. Недавние исследования при этом показывают, что злокачественные опухоли могут возникнуть за пять лет до того, как они станут клинически очевидными.
В ходе исследования, проведённого в Кингсе в 2019 году, выяснилось, что чаще всего за несколько месяцев до обнаружения опухоли головного мозга у людей были определённые едва заметные симптомы.
В этом исследовании упоминались следующие признаки. Изменения в письме, разговорной речи, понимании речи, памяти, концентрации, выполнении нескольких дел одновременно. Кроме того, у пациентов были проблемы со сном, необычные ощущения в голове, головокружение, головная боль.
По словам доктора Деборы Ли из Dr Fox, родственники людей с опухолью мозга сообщили, что те утратили интерес к повседневной деятельности, перестали взаимодействовать с окружающим миром.
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