10 полезных обработанных продуктов

Цельнозерновой хлеб. Весь хлеб на самом деле проходит обработку, но самым полезным будет вариант из цельной пшеницы. Так вы получите клетчатку, микроэлементы и белок.

Консервированная или замороженная чечевица. В подобных растительных продуктах много белка, а также содержится клетчатка, фолиевая кислота, магний, марганец и другие питательные вещества.

Йогурт. По словам Стеф Мэгилл из Soccer Mom Nutrition, йогурт - хороший источник белка, кальция, витамина В1, пробиотиков. Самым полезным вариантом будет обычный йогурт (неароматизированный) или йогурт с низким содержанием сахара.

Сухофрукты. Они содержат столько же питательных веществ, сколько и свежие фрукты. А иногда в сухофруктах даже больше антиоксидантов и клетчатки. Кэти Шиммельпфенниг, доктор медицинских наук, основательница Eat Swim Win, отмечает, что изюм может стать отличной закуской.

Замороженные цельнозерновые вафли. Это питательный вариант обработанной пищи, так как вафли содержат клетчатку и сложные углеводы.