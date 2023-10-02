10 полезных обработанных продуктов

10 полезных обработанных продуктовИх назвали диетологи
Обработанные продукты не всегда вредят здоровью, как считают многие. Вот что вы вполне можете включить в свой рацион.
Цельнозерновой хлеб. Весь хлеб на самом деле проходит обработку, но самым полезным будет вариант из цельной пшеницы. Так вы получите клетчатку, микроэлементы и белок.
Консервированная или замороженная чечевица. В подобных растительных продуктах много белка, а также содержится клетчатка, фолиевая кислота, магний, марганец и другие питательные вещества.
Йогурт. По словам Стеф Мэгилл из Soccer Mom Nutrition, йогурт - хороший источник белка, кальция, витамина В1, пробиотиков. Самым полезным вариантом будет обычный йогурт (неароматизированный) или йогурт с низким содержанием сахара.
Сухофрукты. Они содержат столько же питательных веществ, сколько и свежие фрукты. А иногда в сухофруктах даже больше антиоксидантов и клетчатки. Кэти Шиммельпфенниг, доктор медицинских наук, основательница Eat Swim Win, отмечает, что изюм может стать отличной закуской.
Замороженные цельнозерновые вафли. Это питательный вариант обработанной пищи, так как вафли содержат клетчатку и сложные углеводы.
Попкорн. Слегка солёный или простой (без соли) попкорн имеет много преимуществ для здоровья. Он богат магнием, клетчаткой, а также содержит 100 ккал на три чашки.
Хумус. В основном он готовится из нутовой фасоли и оливкового масла, а это делает закуску полезной для сердца.
Соевое молоко. Это единственное молоко растительного происхождения, содержащее полноценный белок, все незаменимые аминокислоты. Также оно обогащено кальцием, витамином D.
Консервированная рыба. Она имеет хорошую питательную ценность и стоит обычно дешевле свежей рыбы. Хорошим вариантом закуски будет консервированный тунец или лосось.
Паста на основе фасоли и бобовых. Это питательная альтернатива обычным макаронам. В одной порции такой пасты на основе фасоли - 8 г клетчатки, 12 г белка, 15% дневной нормы железа.
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