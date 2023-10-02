10 продуктов, которые нужно есть мужчинам каждый день

Брокколи. Этот овощ богат витаминами А, С, К и клетчаткой. Известно, что большое количество сульфорафана в брокколи защищает от рака. Мужчины при этом имеют больше шансов умереть от этой болезни, чем женщины.

Лосось. Жирная рыба полезна для здоровья сердца, так как содержит омега-3. Мужчины, как правило, подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, омега-3 повышают уровень «хорошего» холестерина, которого у мужчин обычно мало. Наконец, лосось богат витамином В12, дефицит которого связан с эректильной дисфункцией.

Орехи. В них много белка, клетчатки, незаменимых жиров. Грецкие орехи содержат много полезной для сердца альфа-линоленовой кислоты, а фисташки - антиоксидантов. Кроме того, в состав фисташек входят все незаменимые аминокислоты.

Авокадо. Высокий уровень мононенасыщенных жиров в этом продукте помогает снизить показатели «плохого» холестерина. Это защищает от развития болезней сердца.

Грибы. Они считаются источниками витамина D, антиоксидантов, селена. Эти вещества снижают вероятность развития хронических заболеваний, укрепляют иммунитет, улучшают работу щитовидной железы. Благодаря бета-глюканам в грибах можно также улучшить состояние сердца.