10 продуктов, которые нужно есть мужчинам каждый день

10 продуктов, которые нужно есть мужчинам каждый деньОни защитят от различных болезней
Суперпродукты полезны для всех. Но некоторые из них содержат питательные вещества, которые улучшают мужское здоровье.
Брокколи. Этот овощ богат витаминами А, С, К и клетчаткой. Известно, что большое количество сульфорафана в брокколи защищает от рака. Мужчины при этом имеют больше шансов умереть от этой болезни, чем женщины.
Лосось. Жирная рыба полезна для здоровья сердца, так как содержит омега-3. Мужчины, как правило, подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, омега-3 повышают уровень «хорошего» холестерина, которого у мужчин обычно мало. Наконец, лосось богат витамином В12, дефицит которого связан с эректильной дисфункцией.
Орехи. В них много белка, клетчатки, незаменимых жиров. Грецкие орехи содержат много полезной для сердца альфа-линоленовой кислоты, а фисташки - антиоксидантов. Кроме того, в состав фисташек входят все незаменимые аминокислоты.
Авокадо. Высокий уровень мононенасыщенных жиров в этом продукте помогает снизить показатели «плохого» холестерина. Это защищает от развития болезней сердца.
Грибы. Они считаются источниками витамина D, антиоксидантов, селена. Эти вещества снижают вероятность развития хронических заболеваний, укрепляют иммунитет, улучшают работу щитовидной железы. Благодаря бета-глюканам в грибах можно также улучшить состояние сердца.
Лебеда. Киноа считается цельнозерновым продуктом. Такие продукты в целом полезны для сердца, а диета, содержащая много цельнозерновых, помогает контролировать уровень холестерина, кровяное давление, снижает вероятность развития сердечных заболеваний.
Помидоры. Антиоксидант ликопин в составе помидоров связан с защитой от хронических болезней: рака простаты и сердечно-сосудистых заболеваний.
Чёрная фасоль. Это доступный источник клетчатки, белка и фитохимических веществ. Исследования показали, что фитохимические вещества помогают предотвратить развитие болезней сердца. Также научно доказано, что чёрная фасоль и другие бобовые помогают контролировать уровень глюкозы в крови.
Черника. Регулярное употребление этой ягоды в больших количествах связано со снижением и поддержанием веса, снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и нейропротекцией (защитой мозга от повреждений).
Йогурт. Лучше остальных насытит и надолго обеспечит энергией обезжиренный йогурт. Результаты исследования, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition, показали, что мужчины, которые постоянно ели кисломолочные продукты, имели меньший риск развития ишемической болезни сердца.
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