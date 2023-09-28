Фитнес и здоровье
11:01, 28 сентября 2023
2 мин.

10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытят

Замените их более полезными вариантами

Если вы хотите приготовить завтрак, после которого не будете постоянно перекусывать в течение дня, то обратите внимание на содержание белка и/или клетчатки в продуктах. А вот в какой пище этих веществ точно мало или совсем нет.

10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытят
© Eat This, Not That

Купленные в магазине маффины (кексы). Как правило, такие кексы сделаны из рафинированного зерна, в них много добавленного сахара и почти клетчатки. Такая комбинация точно вас не насытит.

Бублики. Они состоят в основном из жиров и рафинированного зерна. Если вы всё-таки хотите съесть бублик, то добавьте к нему авокадо или арахисовое масло, чтобы увеличить потребление белка.

Пончики. Такие сладости обладают нулевой пищевой ценностью.

Сахарные хлопья. Они часто уже вскоре после употребления вызывают вялость и чувство голода, поскольку в них много сахара и не хватает питательных веществ.

Замороженные вафли. Подобные вафли обычно содержат в основном пустые калории, из-за чего вы почувствуете голод вскоре после приёма пищи.

10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытят
© iStock

Смузи в бутылках. В магазинных вариантах обычно не содержатся необходимые организму питательные вещества.

Сладкие батончики для завтрака. Это сильно обработанные продукты, после употребления которых вы очень скоро вновь почувствуете себя голодным. К тому же в них совсем мало клетчатки и белка.

Сладкий йогурт. Существуют и более подходящие варианты для завтрака: это греческий или исландский йогурт, в котором много белка и мало сахара.

Белый хлеб с маслом. В белом хлебе почти нет питательных веществ, клетчатки, белка, зато много обработанных углеводов, повышающих уровень сахара в крови.

Печенье. Оно даст вам 41 г углеводов и всего 1 г клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.