10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытят

Купленные в магазине маффины (кексы). Как правило, такие кексы сделаны из рафинированного зерна, в них много добавленного сахара и почти клетчатки. Такая комбинация точно вас не насытит.

Бублики. Они состоят в основном из жиров и рафинированного зерна. Если вы всё-таки хотите съесть бублик, то добавьте к нему авокадо или арахисовое масло, чтобы увеличить потребление белка.

Пончики. Такие сладости обладают нулевой пищевой ценностью.

Сахарные хлопья. Они часто уже вскоре после употребления вызывают вялость и чувство голода, поскольку в них много сахара и не хватает питательных веществ.

Замороженные вафли. Подобные вафли обычно содержат в основном пустые калории, из-за чего вы почувствуете голод вскоре после приёма пищи.