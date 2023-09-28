10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытят

10 продуктов на завтрак, которые точно вас не насытятЗамените их более полезными вариантами
Если вы хотите приготовить завтрак, после которого не будете постоянно перекусывать в течение дня, то обратите внимание на содержание белка и/или клетчатки в продуктах. А вот в какой пище этих веществ точно мало или совсем нет.
Купленные в магазине маффины (кексы). Как правило, такие кексы сделаны из рафинированного зерна, в них много добавленного сахара и почти клетчатки. Такая комбинация точно вас не насытит.
Бублики. Они состоят в основном из жиров и рафинированного зерна. Если вы всё-таки хотите съесть бублик, то добавьте к нему авокадо или арахисовое масло, чтобы увеличить потребление белка.
Пончики. Такие сладости обладают нулевой пищевой ценностью.
Сахарные хлопья. Они часто уже вскоре после употребления вызывают вялость и чувство голода, поскольку в них много сахара и не хватает питательных веществ.
Замороженные вафли. Подобные вафли обычно содержат в основном пустые калории, из-за чего вы почувствуете голод вскоре после приёма пищи.
Смузи в бутылках. В магазинных вариантах обычно не содержатся необходимые организму питательные вещества.
Сладкие батончики для завтрака. Это сильно обработанные продукты, после употребления которых вы очень скоро вновь почувствуете себя голодным. К тому же в них совсем мало клетчатки и белка.
Сладкий йогурт. Существуют и более подходящие варианты для завтрака: это греческий или исландский йогурт, в котором много белка и мало сахара.
Белый хлеб с маслом. В белом хлебе почти нет питательных веществ, клетчатки, белка, зато много обработанных углеводов, повышающих уровень сахара в крови.
Печенье. Оно даст вам 41 г углеводов и всего 1 г клетчатки.
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