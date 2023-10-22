10 продуктов с высоким содержанием калия

Желудевый сквош. Этот зимний сорт тыквы с зеленой кожицей и оранжевой мякотью богат клетчаткой, а также другими полезными веществами. В том числе калием. По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке приготовленной желудевой тыквы содержится 896 мг калия.

Вяленые помидоры. Один помидор среднего размера содержит 292 мг калия, в одной столовой ложке томатной пасты - 162 мг калия, а в чашке томатного соуса - 728 мг калия. По данным Национального института здоровья, в вяленых помидорах калия ещё больше: 925 мг на 1/2 стакана, и это 35% от рекомендуемого количества для женщин.

Фасоль. В одной чашке фасоли - 713 мг калия. Что касается чёрной фасоли, то половина стакана будет содержать 370 мг.

Киви. Одно маленькое киви содержит почти столько же калия, сколько банан: 215 мг.

Авокадо. Специалисты из Министерства сельского хозяйства США отмечают, что этот фрукт богат клетчаткой, полезными для сердца жирами и 690 мг калия. Употребление авокадо связано со снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.