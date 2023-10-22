10 продуктов с высоким содержанием калия

10 продуктов с высоким содержанием калияСтарайтесь их есть чаще
Калий играет жизненно важную роль в поддержании здоровья человека. Это вещество помогает контролировать уровень жидкости в организме, способствует функционированию мышц, поддерживает правильную работу нервной системы.
Желудевый сквош. Этот зимний сорт тыквы с зеленой кожицей и оранжевой мякотью богат клетчаткой, а также другими полезными веществами. В том числе калием. По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке приготовленной желудевой тыквы содержится 896 мг калия.
Вяленые помидоры. Один помидор среднего размера содержит 292 мг калия, в одной столовой ложке томатной пасты - 162 мг калия, а в чашке томатного соуса - 728 мг калия. По данным Национального института здоровья, в вяленых помидорах калия ещё больше: 925 мг на 1/2 стакана, и это 35% от рекомендуемого количества для женщин.
Фасоль. В одной чашке фасоли - 713 мг калия. Что касается чёрной фасоли, то половина стакана будет содержать 370 мг.
Киви. Одно маленькое киви содержит почти столько же калия, сколько банан: 215 мг.
Авокадо. Специалисты из Министерства сельского хозяйства США отмечают, что этот фрукт богат клетчаткой, полезными для сердца жирами и 690 мг калия. Употребление авокадо связано со снижением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Рыба. Лучшими источниками калия считаются дикий лосось, некоторые разновидности тунца, палтуса, форели, камбалы и тихоокеанской трески.
Картофель. Всего в одной красной картофелине среднего размера вы можете найти примерно 900 мг калия, в других же сортах этого вещества около 400 мг и больше. Приготовьте картошку на пару и разомните её с небольшим количеством овощного бульона для вкуса, обжарьте её с оливковым маслом и зеленью или запеките и полейте сальсой вместо сливочного масла.
Молоко. Чашка цельного молока содержит более 370 мг калия, а такое же количество обезжиренного молока - более 400 мг. Также небольшая порция греческого йогурта включает в себя почти 220 мг калия.
Тёмная листовая зелень. Из одной чашки приготовленного шпината вы получите 839 мг калия, мангольда - 961 мг калия, бок-чой - около 631 мг. В ходе одного исследования выяснилось, что варка и жарка листовой зелени может усилить её антиоксидантный эффект.
Сухофрукты. В половине стакана кураги содержится около 750 мг калия. Ещё один неплохой выбор в качестве закуски - это чернослив и изюм.
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