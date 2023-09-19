10 продуктов, в которых больше всего антиоксидантов

10 продуктов, в которых больше всего антиоксидантовОни укрепят ваше здоровье
По словам Марисы Мур, доктора медицинских наук, антиоксиданты в целом помогают предотвратить или замедлить повреждение клеток организма. Например, витамин С способен защитить от некоторых видов рака или замедлить его развитие. Кроме того, этот витамин обеспечивает здоровое старение.
Черника. Она предотвращает развитие болезней сердца. Также среди её преимуществ выделяют улучшение работы мозга, поддержание крепких костей. Исследование, результаты которого опубликованы в «Американском журнале клинического питания», показало, что при употреблении 1 чашки черники каждый день в течение полугода можно снизить вероятность развития болезней сердца на 12-15%.
Брокколи. Эта капуста может помочь при борьбе с раком. Одно исследование продемонстрировало, что в брокколи много фенольных соединений. Эти вещества отличаются антиоксидантными и противораковыми свойствами, защищают от болезней, воспалений, аллергий.
Грецкие орехи. В китайской народной медицине они используются для улучшения здоровья мозга. Считается, что грецкие орехи помогают сохранить клетки мозга здоровыми, улучшают память. Также в них много полифенолов (помогают при воспалении, контроле веса, профилактике развития рака), они содержат полезные для сердца жиры.
Шпинат. Согласно результатам одного исследования, лютеин в шпинате связан с улучшением здоровья глаз и предотвращением развития возрастной дегенерации жёлтого пятна. Кроме того, лютеин действует как антиоксидант, то есть он полезен для сердца и снижает риск возникновения рака.
Картофель. Большую пользу для здоровья вы получите при употреблении сладкого или фиолетового картофеля. В них больше всего антиоксидантов.
Зелёный чай. Исследования показывают, что такой чай обладает противомикробными, противовоспалительными, антиканцерогенными свойствами. От других видов чая его отличает большое количество катехинов, которые действуют как мощные антиоксиданты.
Клубника. Научно доказано, что она уменьшает воспаление, снижает кровяное давление. Это, в свою очередь, защищает от болезней сердца.
Фасоль. Считается, что в ней почти столько же белка, как и в мясе.
Овёс. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, цельный овёс помогает уменьшить хроническое воспаление, связанное с сахарным диабетом и болезнями сердца.
Тёмный шоколад. Какао в нём должно быть при этом не менее 70%. Флавоноиды, которые содержатся в какао-бобах, могут играть определённую роль в профилактике развития рака, снижении веса, укреплении здоровья сердца. Данные другого исследования показали, что если употреблять тёмный шоколад в небольших количествах (около 23 г в день), то можно улучшить когнитивные функции, предотвратить потерю памяти, повысить настроение.
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