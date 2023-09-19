10 продуктов, в которых больше всего антиоксидантов

Черника. Она предотвращает развитие болезней сердца. Также среди её преимуществ выделяют улучшение работы мозга, поддержание крепких костей. Исследование, результаты которого опубликованы в «Американском журнале клинического питания», показало, что при употреблении 1 чашки черники каждый день в течение полугода можно снизить вероятность развития болезней сердца на 12-15%.

Брокколи. Эта капуста может помочь при борьбе с раком. Одно исследование продемонстрировало, что в брокколи много фенольных соединений. Эти вещества отличаются антиоксидантными и противораковыми свойствами, защищают от болезней, воспалений, аллергий.

Грецкие орехи. В китайской народной медицине они используются для улучшения здоровья мозга. Считается, что грецкие орехи помогают сохранить клетки мозга здоровыми, улучшают память. Также в них много полифенолов (помогают при воспалении, контроле веса, профилактике развития рака), они содержат полезные для сердца жиры.

Шпинат. Согласно результатам одного исследования, лютеин в шпинате связан с улучшением здоровья глаз и предотвращением развития возрастной дегенерации жёлтого пятна. Кроме того, лютеин действует как антиоксидант, то есть он полезен для сердца и снижает риск возникновения рака.

Картофель. Большую пользу для здоровья вы получите при употреблении сладкого или фиолетового картофеля. В них больше всего антиоксидантов.