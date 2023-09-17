10 самых полезных для здоровья источников белка

Яйца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, белок из яиц хорошо усваивается и содержит все девять незаменимых аминокислот. В одном большом яйце - 70 ккал, а также более 13 основных питательных веществ. Также яйца содержат 6 г высококачественного белка и антиоксидантов. Исследования показывают, что употребление яиц на завтрак помогает уменьшить чувство голода и снизить потребление калорий во время обеда и в течение дня.

Рыба и морепродукты. В морепродуктах есть все девять незаменимых аминокислот. Также одна порция (85 г) тунца или креветок обеспечивает примерно треть рекомендуемой суточной нормы белка. К тому же рыба содержит гораздо меньше калорий по сравнению с другими высококачественными источниками белка: в одной стандартной порции в 85 г - около 100 ккал. Специалисты рекомендуют съедать примерно две-три порции рыбы в неделю минимум.

Греческий йогурт. Белка в нём в два раза больше, чем в обычном йогурте. Также греческий йогурт - отличный источник кальция и пробиотиков, которые поддерживают иммунитет и работу желудочно-кишечного тракта. Самым полезным при этом будет вариант йогурта, который содержит минимальное количество сахара.

Коровье молоко. Оно содержит две разновидности белка: казеин и сыворотку. Причём казеина, который переваривается медленнее, чем сыворотка, - 80%. Известно также, что в коровьем молоке много кальция, калия, витаминов группы В, витамина D и пр. В ходе одного исследования, опубликованного в журнале Clinical Chemistry, выяснилось, что у любителей молока больше мышечная масса и лучше строение тела.

Куриная грудка. В одной такой порции больше белка, чем в аналогичной порции говядины. Поскольку курица с кожей содержит больше жира, лучше всего её есть без кожи. Употребление куриной грудки вместо животных белков с большим количеством жиров помогает снизить вероятность развития болезней сердца и диабета 2 типа.