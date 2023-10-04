10 самых вредных для здоровья видов белка

10 самых вредных для здоровья видов белкаНе всякий белок приносит пользу организму
Даже вредные мясные продукты всё равно будут содержат белок и цинк, но также в них будет много натрия и насыщенных жиров. При регулярном употреблении последних у человека повышается вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, некоторых форм рака.
Постарайтесь, чтобы перечисленные ниже продукты не были постоянной частью вашего ежедневного рациона.
Болонья. В одном кусочке такой колбасы содержится 92,7 калорий, 2,44 г насыщенных жиров и 455 миллиграммов натрия. Лучшей выбирайте нарезанную ветчину или индейку в магазине, так как в них меньше насыщенных жиров.
Братвурст. Одна порция в 85 г такой колбасы включает 283 калории, 8,5 граммов насыщенных жиров и 719 миллиграммов натрия.
Свиная грудинка. Из одной порции в 85 г вы получите 242 калории и 7 граммов насыщенных жиров. Частое употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным риском развития болезней сердца.
Хот-доги. Эти закуски полны калорий и насыщенных жиров. Кроме того, в их состав входят нитриты и нитраты, которые связаны с определёнными формами рака.
Твёрдая салями. 113 г твёрдой салями из свинины включают 460 калорий, 13,4 грамма насыщенных жиров и 2550 миллиграммов натрия. И это 111% рекомендуемой дневной нормы натрия.
Рыба-меч. Эта рыба содержит большое количество ртути. Из-за этого у вас может ухудшиться здоровье, а ещё известно, что ртуть влияет на мозг.
Растительные заменители мяса. Они могут содержать много натрия.
Пепперони. Всего 85 г нарезанной пепперони из свинины и говядины включают 428 калорий, 15 граммов насыщенных жиров и 1340 миллиграммов натрия.
Итальянская свиная колбаса. В одной порции этой колбасы (101 г) содержится 293 калории, 8,71 грамма насыщенных жиров и 569 миллиграммов натрия.
Спам. 57 г этого мяса содержат 180 калорий, 6 граммов насыщенных жиров и 790 миллиграммов натрия. Если вы будете регулярно есть такие продукты, то у вас будет больше шансов столкнуться с болезнями сердца, инсультом, высоким кровяным давлением.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.