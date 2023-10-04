10 самых вредных для здоровья видов белка

Постарайтесь, чтобы перечисленные ниже продукты не были постоянной частью вашего ежедневного рациона.

Болонья. В одном кусочке такой колбасы содержится 92,7 калорий, 2,44 г насыщенных жиров и 455 миллиграммов натрия. Лучшей выбирайте нарезанную ветчину или индейку в магазине, так как в них меньше насыщенных жиров.

Братвурст. Одна порция в 85 г такой колбасы включает 283 калории, 8,5 граммов насыщенных жиров и 719 миллиграммов натрия.

Свиная грудинка. Из одной порции в 85 г вы получите 242 калории и 7 граммов насыщенных жиров. Частое употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным риском развития болезней сердца.

Хот-доги. Эти закуски полны калорий и насыщенных жиров. Кроме того, в их состав входят нитриты и нитраты, которые связаны с определёнными формами рака.

Твёрдая салями. 113 г твёрдой салями из свинины включают 460 калорий, 13,4 грамма насыщенных жиров и 2550 миллиграммов натрия. И это 111% рекомендуемой дневной нормы натрия.