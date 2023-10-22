10 советов по здоровому завтраку от диетологов

10 советов по здоровому завтраку от диетологовВот как лучше организовать поздний завтрак
Бранч - это приём пищи, во время которого возникает соблазн выпить коктейль и съесть блюдо, на которое вы не решились бы в течение рабочей недели. Чтобы поздний завтрак был полезным, помните о нескольких правилах.
Употребляйте алкоголь выборочно и в умеренных количествах. Дело в том, что жидкие калории накапливаются быстро. Старайтесь заказывать только один алкогольный напиток во время еды и обязательно пейте много воды. Для контроля калорий придерживайтесь чистого шампанского.
Не отказывайтесь от любимой привычной еды. Если вы хотите блины или вафли, то можете заказать их, так как между ними почти никакой разницы с точки зрения пользы для здоровья нет. При этом блины из цельнозерновой или гречневой муки будут питательнее, чем вафли. Попросите к блюду свежие фрукты и положите их сверху, на вафлю или блин. Не забывайте следить за размерами порций.
Приготовьте самостоятельно омлет. Для этого возьмите цельные яйца, овощи (шпинат, грибы, перец, помидоры, лук), сыр. Не злоупотребляйте последним ингредиентом, поскольку он содержит вредные для здоровья насыщенные жиры.
Избегайте высококалорийных блюд из яиц. Например, яйца Бенедикт или хуэвос ранчерос. В большинстве ресторанов каждое из этих блюд будет содержать более 500 ккал. Но из них лучше выбрать хуэвос ранчерос, только попросите себе чёрную фасоль вместо жареной и возьмите вместо обычного риса гарнир.
Добавьте к бранчу здоровые продукты. Выбирайте или цельнозерновой тост, или картофель. Вместо картофеля вы можете взять нарезанные помидоры или гарнир для салата.
Остерегайтесь якобы полезных продуктов для позднего завтрака. Гранола может содержать слишком много сахара, масла. Вариант низкокалорийного бранча - заказать просто овсянку и добавить к ней меньше чайной ложки сахара и свежие фрукты. Также вы можете сочетать овсянку или мюсли с яйцами либо греческим йогуртом или же с ореховым маслом.
Сделайте свой питательный бургер. Вместо сыра возьмите авокадо, положите сверху салат, помидоры и лук. Откажитесь также от бекона и замените картошку фри гарниром. По возможности выбирайте цельнозерновую булочку или откажитесь от неё. Кроме того, вместо котлеты из говядины попросите котлету из овощей, индейки или лосося.
Выбирайте тост с авокадо. Этот фрукт содержит много клетчатки и полезных жиров.
Будьте осторожны с сахаром из парфе. Часто в этих блюдах много калорий и сахара. Приготовьте парфе самостоятельно или возьмите простой обезжиренный или нежирный йогурт со свежими фруктами.
Получайте много зелени из свежего салата. Салаты могут быть полезными, если включают в себя шпинат, рукколу, капусту. Самой калорийной частью салата обычно является заправка. Также много калорий содержится в орехах и семенах.
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