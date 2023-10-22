10 советов по здоровому завтраку от диетологов

Употребляйте алкоголь выборочно и в умеренных количествах. Дело в том, что жидкие калории накапливаются быстро. Старайтесь заказывать только один алкогольный напиток во время еды и обязательно пейте много воды. Для контроля калорий придерживайтесь чистого шампанского.

Не отказывайтесь от любимой привычной еды. Если вы хотите блины или вафли, то можете заказать их, так как между ними почти никакой разницы с точки зрения пользы для здоровья нет. При этом блины из цельнозерновой или гречневой муки будут питательнее, чем вафли. Попросите к блюду свежие фрукты и положите их сверху, на вафлю или блин. Не забывайте следить за размерами порций.

Приготовьте самостоятельно омлет. Для этого возьмите цельные яйца, овощи (шпинат, грибы, перец, помидоры, лук), сыр. Не злоупотребляйте последним ингредиентом, поскольку он содержит вредные для здоровья насыщенные жиры.

Избегайте высококалорийных блюд из яиц. Например, яйца Бенедикт или хуэвос ранчерос. В большинстве ресторанов каждое из этих блюд будет содержать более 500 ккал. Но из них лучше выбрать хуэвос ранчерос, только попросите себе чёрную фасоль вместо жареной и возьмите вместо обычного риса гарнир.

Добавьте к бранчу здоровые продукты. Выбирайте или цельнозерновой тост, или картофель. Вместо картофеля вы можете взять нарезанные помидоры или гарнир для салата.