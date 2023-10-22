10 способов чувствовать себя сытым и есть при этом меньше

Попробуйте интервальное голодание. В одной обзорной статье, включающей 40 исследований, говорится, что периодическое голодание действительно помогает сбросить вес. Люди в среднем при таком варианте питания теряют 3-5 кг за 10 недель. Но всё ещё неясно, превосходит ли интервальное голодание другие методы снижения веса.

Ограничьте количество продуктов, которые едите при каждом приёме пищи и перекусах. Это поможет вам чувствовать большую удовлетворённость после еды и контролировать потребление пищи.

Откажитесь от продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и от обработанных продуктов. Такая еда быстро переваривается, поэтому вы и есть захотите вскоре после приёма пищи. Поведение, схожее с зависимостью, могут вызвать продукты с сахаром и рафинированными углеводами, жирами и солью. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS ONE, показало, что наибольшее привыкание вызывают шоколад, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн с маслом, чизбургеры, кексы, хлопья для завтрака, мармеладные конфеты

Больше спите. Согласно результатам исследования, опубликованным в Британском журнале питания, плохой сон приводит к повышению уровня гормонов голода. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки.

Ешьте больше овса. Он богат растворимой клетчаткой, которая подавляет аппетит и снижает уровень вредного холестерина. Результаты одного исследования показали, что употребление овсянки усиливает чувство сытости и уменьшает чувство голода по сравнению с хлопьями с низким содержанием клетчатки.