10 способов чувствовать себя сытым и есть при этом меньше

10 способов чувствовать себя сытым и есть при этом меньшеВоспользуйтесь этими советами
Одна из причин, почему люди не могут снизить потребление калорий и похудеть, - это чувство голода. Однако вполне реально чувствовать себя сытым и есть меньше.
Попробуйте интервальное голодание. В одной обзорной статье, включающей 40 исследований, говорится, что периодическое голодание действительно помогает сбросить вес. Люди в среднем при таком варианте питания теряют 3-5 кг за 10 недель. Но всё ещё неясно, превосходит ли интервальное голодание другие методы снижения веса.
Ограничьте количество продуктов, которые едите при каждом приёме пищи и перекусах. Это поможет вам чувствовать большую удовлетворённость после еды и контролировать потребление пищи.
Откажитесь от продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и от обработанных продуктов. Такая еда быстро переваривается, поэтому вы и есть захотите вскоре после приёма пищи. Поведение, схожее с зависимостью, могут вызвать продукты с сахаром и рафинированными углеводами, жирами и солью. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS ONE, показало, что наибольшее привыкание вызывают шоколад, картофель фри, пицца, печенье, чипсы, пирожные, попкорн с маслом, чизбургеры, кексы, хлопья для завтрака, мармеладные конфеты
Больше спите. Согласно результатам исследования, опубликованным в Британском журнале питания, плохой сон приводит к повышению уровня гормонов голода. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки.
Ешьте больше овса. Он богат растворимой клетчаткой, которая подавляет аппетит и снижает уровень вредного холестерина. Результаты одного исследования показали, что употребление овсянки усиливает чувство сытости и уменьшает чувство голода по сравнению с хлопьями с низким содержанием клетчатки.
Перекусывайте яблоками. Они богаты водой, растворимой клетчаткой, пектином. Пектиновая клетчатка усиливает чувство сытости, а ещё среднее яблоко содержит всего 100 ккал.
Добавьте в рацион фасоль и бобовые. Горох, чечевица, фасоль, нут - отличные источники клетчатки, растительного белка, медленно усваиваемых углеводов, полезных антиоксидантов. К тому же в них мало калорий. Исследования показывают, что люди, которые ели бобовые, чувствовали себя более сытыми, чем те, кто употреблял блюда без них.
Употребляйте больше яиц. В их состав входит высококачественный белок, который хорошо насыщает.
Пейте воду или ешьте бульон перед приёмом пищи. Выпейте около 180 мл воды или съешьте тарелку овощного супа/бульона перед ужином или обедом. В ходе исследования, опубликованного в журнале Obesity, выяснилось, что люди, которые перед едой выпивали около двух чашек воды и соблюдали диету с контролем калорий, потеряли примерно на 2 кг больше за 12 недель, чем те, кто просто сидел на диете и не пил воду. Также исследование Университета штата Пенсильвания показало, что если вы начнёте приём пищи с супа, то будете потреблять примерно на 20% калорий меньше в целом во время еды.
Уменьшите размер тарелок и мисок. Это позволит вам снизить ежедневное потребление калорий.
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