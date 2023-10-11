10 способов избавиться от сахарной зависимости

Ешьте больше белка. Так вы будете себя чувствовать более сытым. Попробуйте в качестве источников белка яйца, греческий йогурт, творог, протеиновый порошок.

Увеличьте количество потребляемой клетчатки. Это ещё один насыщающий ингредиент, как и белок. Получить клетчатку можно из овощей и фруктов. Также убедитесь, что пьёте достаточно воды, чтобы избежать запоров.

Пейте много воды. Это позволит свести к минимуму тягу к сладкому и уменьшить симптомы обезвоживания.

Учитесь справляться со стрессом. Хронический стресс может повысить уровень кортизола - гормона, который увеличивает аппетит. Это способствует тяге к сладкому и более частоту перекусу продуктами, содержащими сахар.

Добавляйте жиры в каждый приём пищи. Вместо хлопьев и молока добавьте в миску измельчённые орехи. Так вы получите больше белков и жиров.