10 способов избавиться от сахарной зависимости

10 способов избавиться от сахарной зависимостиВозможно, вам они помогут
У многих из нас есть тяга к сладкому. Однако регулярно есть много сахара вредно для здоровья. Вот как можно с этим бороться.
Ешьте больше белка. Так вы будете себя чувствовать более сытым. Попробуйте в качестве источников белка яйца, греческий йогурт, творог, протеиновый порошок.
Увеличьте количество потребляемой клетчатки. Это ещё один насыщающий ингредиент, как и белок. Получить клетчатку можно из овощей и фруктов. Также убедитесь, что пьёте достаточно воды, чтобы избежать запоров.
Пейте много воды. Это позволит свести к минимуму тягу к сладкому и уменьшить симптомы обезвоживания.
Учитесь справляться со стрессом. Хронический стресс может повысить уровень кортизола - гормона, который увеличивает аппетит. Это способствует тяге к сладкому и более частоту перекусу продуктами, содержащими сахар.
Добавляйте жиры в каждый приём пищи. Вместо хлопьев и молока добавьте в миску измельчённые орехи. Так вы получите больше белков и жиров.
Выбирайте более полезные углеводы. Покупайте батончики мюсли, которые содержат меньше сахара и больше клетчатки. То же самое касается выбора любых упакованных продуктов.
Будьте активны. Это поможет повысить уровень дофамина в мозгу без сладостей.
Уберите сахар из дома. На десерт берите ягоды вместо мороженого, а с собой покупайте сэндвич вместо сладкой выпечки.
Не морите себя голодом. Ешьте каждые несколько часов в течение дня и добавляйте в блюда жиры, белки, клетчатку. Это позволит поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Избегайте заменителей сахара. Дело в том, что они могут вызывать тягу к сладкому.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.