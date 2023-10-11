Фитнес и здоровье
16:52, 11 октября 2023
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10 способов избавиться от сахарной зависимости

Возможно, вам они помогут

У многих из нас есть тяга к сладкому. Однако регулярно есть много сахара вредно для здоровья. Вот как можно с этим бороться.

10 способов избавиться от сахарной зависимости
© Amplified Soccer

Ешьте больше белка. Так вы будете себя чувствовать более сытым. Попробуйте в качестве источников белка яйца, греческий йогурт, творог, протеиновый порошок.

Увеличьте количество потребляемой клетчатки. Это ещё один насыщающий ингредиент, как и белок. Получить клетчатку можно из овощей и фруктов. Также убедитесь, что пьёте достаточно воды, чтобы избежать запоров.

Пейте много воды. Это позволит свести к минимуму тягу к сладкому и уменьшить симптомы обезвоживания.

Учитесь справляться со стрессом. Хронический стресс может повысить уровень кортизола - гормона, который увеличивает аппетит. Это способствует тяге к сладкому и более частоту перекусу продуктами, содержащими сахар.

Добавляйте жиры в каждый приём пищи. Вместо хлопьев и молока добавьте в миску измельчённые орехи. Так вы получите больше белков и жиров.

10 способов избавиться от сахарной зависимости
© Shutterstock

Выбирайте более полезные углеводы. Покупайте батончики мюсли, которые содержат меньше сахара и больше клетчатки. То же самое касается выбора любых упакованных продуктов.

Будьте активны. Это поможет повысить уровень дофамина в мозгу без сладостей.

Уберите сахар из дома. На десерт берите ягоды вместо мороженого, а с собой покупайте сэндвич вместо сладкой выпечки.

Не морите себя голодом. Ешьте каждые несколько часов в течение дня и добавляйте в блюда жиры, белки, клетчатку. Это позволит поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Избегайте заменителей сахара. Дело в том, что они могут вызывать тягу к сладкому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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