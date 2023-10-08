10 здоровых закусок, которые можно взять с собой в дорогу

Вяленое мясо. Вы можете взять говядину, индейку, лосося с разными вкусами и приправами. Если же вы не едите мясо, то попробуйте вяленые грибы.

Черника. Одна чашка этих ягод содержит около 85 калорий и менее 0,5 г жира. Также вы получите 3,6 г пищевых волокон и 14,6 мг витамина С. Расфасуйте чернику по пакетам и положите в автохолодильник.

Закусочный сыр. Если вы хотите, чтобы его хватило на целый день, то заморозьте его. В остальных же случаях такого сыра (например, моцареллы) хватит на два часа.

Свежие нарезанные овощи. Это низкокалорийная и питательная закуска. Вы можете взять с собой дольки моркови, болгарского перца, огурцов, а также сельдерей. Известно, что в одной чашке красного болгарского перца содержится 118 мг витамина С.

Виноград. 100-граммовая порция красного или зелёного винограда содержит менее 70 калорий, а в одной чашке этого фрукта присутствует витамин К и калий. Положите вымытую гроздь винограда в пакет или контейнер.