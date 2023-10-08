10 здоровых закусок, которые можно взять с собой в дорогу

10 здоровых закусок, которые можно взять с собой в дорогуИх рекомендуют диетологи
В поездках можно легко утолить голод, останавливаясь в ресторанах быстрого питания и покупая еду на заправке. Но такая пища, как показывают исследования, не насыщает надолго. Лучше всего подготовиться заранее и взять с собой более полезные продукты.
Вяленое мясо. Вы можете взять говядину, индейку, лосося с разными вкусами и приправами. Если же вы не едите мясо, то попробуйте вяленые грибы.
Черника. Одна чашка этих ягод содержит около 85 калорий и менее 0,5 г жира. Также вы получите 3,6 г пищевых волокон и 14,6 мг витамина С. Расфасуйте чернику по пакетам и положите в автохолодильник.
Закусочный сыр. Если вы хотите, чтобы его хватило на целый день, то заморозьте его. В остальных же случаях такого сыра (например, моцареллы) хватит на два часа.
Свежие нарезанные овощи. Это низкокалорийная и питательная закуска. Вы можете взять с собой дольки моркови, болгарского перца, огурцов, а также сельдерей. Известно, что в одной чашке красного болгарского перца содержится 118 мг витамина С.
Виноград. 100-граммовая порция красного или зелёного винограда содержит менее 70 калорий, а в одной чашке этого фрукта присутствует витамин К и калий. Положите вымытую гроздь винограда в пакет или контейнер.
Орехи. В них много питательных веществ, но также они калорийны. К примеру, в 1/4 стакана или 23 орехах миндаля может быть от 160 до 200 калорий.
Пакеты с ореховым маслом. Такое масло даст вам заряд белка, а некоторые его версии даже не содержат соли и сахара. Но помните, что в ореховом масле много жиров и калорий.
Сухофрукты. Новое исследование показало, что сухофрукты могут вам дать большое количество питательных веществ, в том числе калия и клетчатки. Учёные предлагают выбирать для перекуса инжир или финики. Правда, они содержат много клетчатки и сахара, поэтому следите за размером порций.
Попкорн. По данным Министерства сельского хозяйства США, в двух чашках несолёного попкорна - около 2,4 г клетчатки, которая насытит вас. Также в этой закуске содержатся антиоксиданты.
Микс цельнозерновых, сухофруктов, орехов и семян. Однако следует помнить, что орехи и сухофрукты высококалорийны.
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