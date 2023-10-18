11 советов по фитнесу от известных тренеров

11 советов по фитнесу от известных тренеровСоблюдайте их, чтобы прийти к успеху
Многие в плане ухода за собой равняются на знаменитостей. Сара Брукс, основательница нью-йоркской студии пилатеса Brooks Pilates, и другие востребованные фитнес-тренеры дали несколько рекомендаций по организации тренировок.
Найдите вид деятельности, который вам действительно нравится. Это может быть как пилатес, так и поднятие тяжестей в спортзале.
Никогда не поздно заняться активным хобби. Например, теннисом или катанием на лыжах. Если вам не нравилось это в детстве, то может понравиться во взрослом возрасте.
Занимайтесь спортом с приятелем. Друзья помогают поддерживать мотивацию и делают занятия фитнесом увлекательными.
Двигайтесь минимум 20 минут каждый день. Согласно данным клиники Майо, физическая активность может увеличить выработку в мозге нейротрансмиттеров хорошего самочувствия - эндорфинов.
Постарайтесь исключить сахар из своего рациона. Вместо него ешьте фрукты.
Выполняйте всё регулярно. Этого непросто добиться, но делайте упражнения каждый день так же, как чистите зубы. Регулярные физические упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы и со временем ускоряют обмен веществ, говорит персональный тренер Коллинз Эзех.
Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок. Так у вас будут расти мышцы, увеличиваться сила и производительность.
Добавляйте новые упражнения. Они помогут сделать тренировки интересными, избежать плато, развить все группы мыщц.
Дайте своему телу полноценный отдых. Благодаря этому вы предотвратите выгорание, уменьшите риск травм, оптимизируете восстановление и рост мышц. Также важно растягиваться до и после тренировки.
Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели. Первых вы должны достичь за полгода, вторых - за 12 месяцев.
Не попадайтесь в ловушку убеждения, что «все упражнения одинаковы». Важно создать правильную программу упражнений в зависимости от ваших целей.
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