11 советов по фитнесу от известных тренеров

Найдите вид деятельности, который вам действительно нравится. Это может быть как пилатес, так и поднятие тяжестей в спортзале.

Никогда не поздно заняться активным хобби. Например, теннисом или катанием на лыжах. Если вам не нравилось это в детстве, то может понравиться во взрослом возрасте.

Занимайтесь спортом с приятелем. Друзья помогают поддерживать мотивацию и делают занятия фитнесом увлекательными.

Двигайтесь минимум 20 минут каждый день. Согласно данным клиники Майо, физическая активность может увеличить выработку в мозге нейротрансмиттеров хорошего самочувствия - эндорфинов.

Постарайтесь исключить сахар из своего рациона. Вместо него ешьте фрукты.