Фитнес и здоровье
11:49, 18 октября 2023
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11 советов по фитнесу от известных тренеров

Соблюдайте их, чтобы прийти к успеху

Многие в плане ухода за собой равняются на знаменитостей. Сара Брукс, основательница нью-йоркской студии пилатеса Brooks Pilates, и другие востребованные фитнес-тренеры дали несколько рекомендаций по организации тренировок.

11 советов по фитнесу от известных тренеров
© Health Hub

Найдите вид деятельности, который вам действительно нравится. Это может быть как пилатес, так и поднятие тяжестей в спортзале.

Никогда не поздно заняться активным хобби. Например, теннисом или катанием на лыжах. Если вам не нравилось это в детстве, то может понравиться во взрослом возрасте.

Занимайтесь спортом с приятелем. Друзья помогают поддерживать мотивацию и делают занятия фитнесом увлекательными.

Двигайтесь минимум 20 минут каждый день. Согласно данным клиники Майо, физическая активность может увеличить выработку в мозге нейротрансмиттеров хорошего самочувствия - эндорфинов.

Постарайтесь исключить сахар из своего рациона. Вместо него ешьте фрукты.

11 советов по фитнесу от известных тренеров
© Shutterstock

Выполняйте всё регулярно. Этого непросто добиться, но делайте упражнения каждый день так же, как чистите зубы. Регулярные физические упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют мышцы и со временем ускоряют обмен веществ, говорит персональный тренер Коллинз Эзех.

Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок. Так у вас будут расти мышцы, увеличиваться сила и производительность.

Добавляйте новые упражнения. Они помогут сделать тренировки интересными, избежать плато, развить все группы мыщц.

Дайте своему телу полноценный отдых. Благодаря этому вы предотвратите выгорание, уменьшите риск травм, оптимизируете восстановление и рост мышц. Также важно растягиваться до и после тренировки.

Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели. Первых вы должны достичь за полгода, вторых - за 12 месяцев.

Не попадайтесь в ловушку убеждения, что «все упражнения одинаковы». Важно создать правильную программу упражнений в зависимости от ваших целей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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