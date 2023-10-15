11 вещей, которые нужно знать об оргазме

11 вещей, которые нужно знать об оргазмеВозможно, некоторые из них вас удивят
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое оргазм с научной точки зрения? Об этом феномене существует большое количество интересных фактов.
Некоторые женщины преждевременно достигают оргазма. Один научный обзор показал, что от преждевременной эякуляции страдают около 20-25% мужчин. Интересно, что с подобным сталкиваются и женщины. Согласно результатам опроса, около 40% португальских женщин кончают раньше, а примерно 3% делают это постоянно. Но гораздо более распространённой проблемой являются трудности с достижением оргазма или неспособность его достичь: она встречается у 10-40% женщин.
Не все оргазмы будут потрясающими. Некоторые оргазмы - нежные и приятные, а некоторые - сильные. Но все они доставляют удовольствие. Если вам не нравятся ваши оргазмы, то доктор Бетти Додсон советует попробовать мастурбацию, чтобы понять, что вас возбуждает и какой у вас диапазон оргазмических реакций. Поделитесь это информацией с партнёром.
Включитесь в процесс полностью, чтобы достичь оргазма. Результаты одного исследования демонстрируют, что способность достичь оргазма увеличилась на 30% при использовании женщинами программы осознанности. Кроме того, повысить концентрацию помогает медитация. Женщины, которые медитируют, имеют более высокие показатели сексуальной функции и желания.
У парней тоже есть точка G. По словам Крейга Нидербергера, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой урологии Университета Иллинойса в Чикаго, анатомический эквивалент точки G у мужчин - уздечка, скопление высокочувствительных нервов прямо под головкой полового члена.
Не все сперматозоиды равны. В сперме некоторые их них будут мёртвыми или неподвижными, а некоторые - быстрыми. В идеале сперма должна перемещаться со скоростью 30 микрометров в секунду или больше, а ещё сперматозоиды должны двигаться вперёд, а не находиться на одном месте.
Можно достичь оргазма без помощи рук. Это доказывает одно научное исследование. Но даже если ваши мысли не приводят к оргазму, всё равно размышления о сексе делают прелюдию более возбуждающей.
Оргазмы могут облегчить боль при менструальных спазмах. Всё благодаря химическим и мышечным изменениям во время оргазма.
Оргазмы могут становиться лучше с возрастом. Вполне вероятно, что с возрастом вы будете больше узнавать о своём теле, вам будет комфортнее заниматься сексом и находиться рядом с партнёром.
В среднем оргазм продолжается 7 минут. Учёные отмечают, что у мужчин от проникновения до эякуляции в среднем проходит 7 минут. Временные рамки для женщин при этом более изменчивы, так как женский оргазм более непредсказуем. Некоторые представительницы женского пола могут вообще никогда не испытывать оргазм при вагинальном сексе, а некоторые признаются, что испытывают множественные оргазмы.
Женский оргазм имеет значение. Научно доказано, что женский оргазм является частью выбора партнёра. То есть женщина выбирает партнёра на основе его способности довести её до оргазма. В результате такая пара с большей вероятностью будет воспитывать детей.
Некоторые множественные оргазмы - это просто приятные «последствия». Другими словами, это могут быть естественные вегетативные рефлексы, которые следуют за оргазмом.
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