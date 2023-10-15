11 вещей, которые нужно знать об оргазме

Некоторые женщины преждевременно достигают оргазма. Один научный обзор показал, что от преждевременной эякуляции страдают около 20-25% мужчин. Интересно, что с подобным сталкиваются и женщины. Согласно результатам опроса, около 40% португальских женщин кончают раньше, а примерно 3% делают это постоянно. Но гораздо более распространённой проблемой являются трудности с достижением оргазма или неспособность его достичь: она встречается у 10-40% женщин.

Не все оргазмы будут потрясающими. Некоторые оргазмы - нежные и приятные, а некоторые - сильные. Но все они доставляют удовольствие. Если вам не нравятся ваши оргазмы, то доктор Бетти Додсон советует попробовать мастурбацию, чтобы понять, что вас возбуждает и какой у вас диапазон оргазмических реакций. Поделитесь это информацией с партнёром.

Включитесь в процесс полностью, чтобы достичь оргазма. Результаты одного исследования демонстрируют, что способность достичь оргазма увеличилась на 30% при использовании женщинами программы осознанности. Кроме того, повысить концентрацию помогает медитация. Женщины, которые медитируют, имеют более высокие показатели сексуальной функции и желания.

У парней тоже есть точка G. По словам Крейга Нидербергера, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой урологии Университета Иллинойса в Чикаго, анатомический эквивалент точки G у мужчин - уздечка, скопление высокочувствительных нервов прямо под головкой полового члена.

Не все сперматозоиды равны. В сперме некоторые их них будут мёртвыми или неподвижными, а некоторые - быстрыми. В идеале сперма должна перемещаться со скоростью 30 микрометров в секунду или больше, а ещё сперматозоиды должны двигаться вперёд, а не находиться на одном месте.