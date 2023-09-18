12 лучших фруктов, которые можно есть на низкоуглеводной диете

Вот фрукты, которые содержат небольшое количество углеводов и точно помогут вам похудеть.

Клубника. В одной чашке клубники - 8,2 г чистых углеводов (это общее количество углеводов за вычетом сахарных спиртов и клетчатки), 2,9 г клетчатки (10% от дневной нормы), 85 мг витамина С (94% от дневной нормы). В умеренных количествах ягоды станут отличным выбором в качестве сладкой закуски, если вы на диете.

Апельсины (12,8 г чистых углеводов на маленький плод). Они также являются источником калия, снижающего артериальное давление. Продукты, богатые калием, уменьшают воздействие натрия. Помимо этого, в апельсинах много витамина С, укрепляющего иммунитет.

Авокадо (1,3 г чистых углеводов на половину плода). Благодаря авокадо вы получите также дозу мононенасыщенных жиров, которые снижают «плохой» холестерин. Один авокадо в день, как показало одно исследование, снижает уровень «плохого» холестерина у взрослых с ожирением и избыточным весом.

Оливки (4,5 г чистых углеводов на чашку). Это источник полезных ненасыщенных жиров, антиоксидантов, витамина Е. Однако оливки очень солёные, поэтому следите за размером порций.

Киви (8,3 г чистых углеводов на фрукт). Исследования показывают, что антиоксиданты в киви поддерживают иммунную функцию, что может снизить вероятность развития гриппа и простуды.

Персики (13,9 г чистых углеводов на маленький плод). Благодаря антиоксидантам в персиках вы сможете также улучшить здоровье глаз.