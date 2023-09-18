12 лучших фруктов, которые можно есть на низкоуглеводной диете

12 лучших фруктов, которые можно есть на низкоуглеводной диетеВ них мало углеводов, но они очень питательны
Углеводы содержатся не только в хлебе и выпечке, но и во фруктах. Кроме того, стандартная низкоуглеводная диета предполагает употребление 20-50 г чистых углеводов в день в зависимости от ваших целей по снижению веса.
Вот фрукты, которые содержат небольшое количество углеводов и точно помогут вам похудеть.
Клубника. В одной чашке клубники - 8,2 г чистых углеводов (это общее количество углеводов за вычетом сахарных спиртов и клетчатки), 2,9 г клетчатки (10% от дневной нормы), 85 мг витамина С (94% от дневной нормы). В умеренных количествах ягоды станут отличным выбором в качестве сладкой закуски, если вы на диете.
Апельсины (12,8 г чистых углеводов на маленький плод). Они также являются источником калия, снижающего артериальное давление. Продукты, богатые калием, уменьшают воздействие натрия. Помимо этого, в апельсинах много витамина С, укрепляющего иммунитет.
Авокадо (1,3 г чистых углеводов на половину плода). Благодаря авокадо вы получите также дозу мононенасыщенных жиров, которые снижают «плохой» холестерин. Один авокадо в день, как показало одно исследование, снижает уровень «плохого» холестерина у взрослых с ожирением и избыточным весом.
Оливки (4,5 г чистых углеводов на чашку). Это источник полезных ненасыщенных жиров, антиоксидантов, витамина Е. Однако оливки очень солёные, поэтому следите за размером порций.
Киви (8,3 г чистых углеводов на фрукт). Исследования показывают, что антиоксиданты в киви поддерживают иммунную функцию, что может снизить вероятность развития гриппа и простуды.
Персики (13,9 г чистых углеводов на маленький плод). Благодаря антиоксидантам в персиках вы сможете также улучшить здоровье глаз.
Вишня (9 г чистых углеводов на половину стакана). Вишня является источником антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения, а терпкая вишня - источник мелатонина, помогающего заснуть. Одно исследование показало, что благодаря терпкому вишнёвому соку у людей с бессонницей время сна увеличилось на 84 минуты.
Канталупа (11,4 г чистых углеводов на чашку). Научно доказано, что в этом фрукте есть витамин С, который обладает антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми свойствами.
Арбуз (11 г чистых углеводов на чашку). Он содержит ликопин, который отличается антиоксидантным действием. Исследования показывают, что это соединение может также уменьшать воспаление, снижает вероятность развития рака желудка, лёгких, молочной железы, толстой кишки.
Дыня медвяная роса (14 г чистых углеводов на чашку). Дыня также содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения. Исследования доказали, что лютеин и зеаксантин обеспечивают защиту от возрастной дегенерации жёлтого пятна, а витамин С поддерживает иммунитет, предотвращает развитие рака.
Грейпфрут (14 г чистых углеводов на маленький плод). При высоком кровяном давлении калий в грейпфруте помогает сбалансировать количество жидкости и натрия в организме. Это снижает вероятность развития болезней сердца, возникновения инсульта. Однако грейпфрут также может мешать действию некоторых лекарств.
Лимоны (3,8 г чистых углеводов на фрукт). Один лимон также содержит 80 мг калия (2% дневной нормы) и 31 мг витамина С (34% дневной нормы).
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