12 лучших продуктов для пресса

Куриная грудка. В 100 г такой порции содержится 23 г белка. Кроме того, в куриной грудке без кожи мало жира, поэтому вы можете её есть, даже при похудении.

Лосось. Исследования показывают, что полезные жиры в этой рыбе уменьшают воспаление и обеспечивают стройное телосложение. Известно также, что регулярное употребление лосося ускоряет метаболизм и хорошо насыщает.

Греческий йогурт. Он содержит 10 г белка в порции на 100 г. Также в нём много пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника.

Яйца. Они богаты витаминами, минералами, белком. Благодаря им вы будете себя чувствовать сытым в течение дня.

Зелень. В шпинате, мангольде, капусте мало калорий, но при этом большое количество питательных веществ. В том числе клетчатки и витаминов. Они поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья.

Ягоды. Они содержат много антиоксидантов и мало калорий.