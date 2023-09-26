Фитнес и здоровье
15:37, 26 сентября 2023
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12 лучших продуктов для пресса

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Для хорошего пресса, безусловно, важно регулярно заниматься спортом. Но не только. Большую роль играют в этом также продукты питания.

12 лучших продуктов для пресса
© Prevention

Куриная грудка. В 100 г такой порции содержится 23 г белка. Кроме того, в куриной грудке без кожи мало жира, поэтому вы можете её есть, даже при похудении.

Лосось. Исследования показывают, что полезные жиры в этой рыбе уменьшают воспаление и обеспечивают стройное телосложение. Известно также, что регулярное употребление лосося ускоряет метаболизм и хорошо насыщает.

Греческий йогурт. Он содержит 10 г белка в порции на 100 г. Также в нём много пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника.

Яйца. Они богаты витаминами, минералами, белком. Благодаря им вы будете себя чувствовать сытым в течение дня.

Зелень. В шпинате, мангольде, капусте мало калорий, но при этом большое количество питательных веществ. В том числе клетчатки и витаминов. Они поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья.

Ягоды. Они содержат много антиоксидантов и мало калорий.

12 лучших продуктов для пресса
© Shutterstock

Овёс. Это отличный источник сложных углеводов и клетчатки. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивает надолго заряд энергии.

Киноа. В этом продукте есть все девять незаменимых аминокислот, а также много клетчатки.

Авокадо. Исследование 2019 года показало, что полезные мононенасыщенные жиры нужны для поддержания общего состояния здоровья. Также они помогают уменьшить количество висцерального жира на животе.

Орехи. Грецкие орехи и миндаль содержат большое количество белков, клетчатки, полезных жиров. К примеру, в 100 г миндаля - 13 г клетчатки.

Бобовые. Фасоль, чечевица, нут богаты белком и клетчаткой. Это делает их отличным выбором для поддержания стройного телосложения.

Вода. Согласно результатам исследования 2019 года, вода помогает организму нормально функционировать. Она поддерживает пищеварение и помогает предотвратить переедание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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