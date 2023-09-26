12 лучших продуктов для пресса

12 лучших продуктов для прессаДобавьте их в свой рацион
Для хорошего пресса, безусловно, важно регулярно заниматься спортом. Но не только. Большую роль играют в этом также продукты питания.
Куриная грудка. В 100 г такой порции содержится 23 г белка. Кроме того, в куриной грудке без кожи мало жира, поэтому вы можете её есть, даже при похудении.
Лосось. Исследования показывают, что полезные жиры в этой рыбе уменьшают воспаление и обеспечивают стройное телосложение. Известно также, что регулярное употребление лосося ускоряет метаболизм и хорошо насыщает.
Греческий йогурт. Он содержит 10 г белка в порции на 100 г. Также в нём много пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника.
Яйца. Они богаты витаминами, минералами, белком. Благодаря им вы будете себя чувствовать сытым в течение дня.
Зелень. В шпинате, мангольде, капусте мало калорий, но при этом большое количество питательных веществ. В том числе клетчатки и витаминов. Они поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья.
Ягоды. Они содержат много антиоксидантов и мало калорий.
Овёс. Это отличный источник сложных углеводов и клетчатки. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивает надолго заряд энергии.
Киноа. В этом продукте есть все девять незаменимых аминокислот, а также много клетчатки.
Авокадо. Исследование 2019 года показало, что полезные мононенасыщенные жиры нужны для поддержания общего состояния здоровья. Также они помогают уменьшить количество висцерального жира на животе.
Орехи. Грецкие орехи и миндаль содержат большое количество белков, клетчатки, полезных жиров. К примеру, в 100 г миндаля - 13 г клетчатки.
Бобовые. Фасоль, чечевица, нут богаты белком и клетчаткой. Это делает их отличным выбором для поддержания стройного телосложения.
Вода. Согласно результатам исследования 2019 года, вода помогает организму нормально функционировать. Она поддерживает пищеварение и помогает предотвратить переедание.
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