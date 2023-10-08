12 ошибок, которые мешают вашему прогрессу в похудении

Постановка недостижимых целей. Это приведёт только к большему стрессу и разочарованию. Кроме того, вы можете вообще отклониться от курса по снижению веса. Ставьте себе реалистичные цели и обязательно празднуйте даже маленькие победы.

Недостаток физической активности. Ряд исследований показывает, что физические упражнения - важная часть потери веса. Чтобы успешно сбросить лишние килограммы, одной диеты недостаточно. Нужно также регулярно заниматься спортом для сжигания калорий, наращивания мышц, улучшения общего состояния здоровья. Добавьте в свой распорядок силовые тренировки и кардио.

Пропуск приёмов пищи. Это может замедлить обмен веществ и привести к перееданию.

Интересные модные диеты. Диеты, которые обещают быстрые результаты, обычно приводят к неустойчивой потере веса и не основываются на научных данных. Вместо этого сосредоточьтесь на создании сбалансированного и питательного рациона, которого реально придерживаться долгое время.

Полное исключение определённых групп продуктов питания. По словам Эми Шапиро, основательницы и директора Real Nutrition, не стоит убирать из своего рациона целую группу продуктов: например, углеводы, жиры, сахар или глютен. Придерживаться такого варианта питания тяжело, а если вы вернёте в свою диету исключённые продукты, то можете вновь набрать вес.

Экстремальное ограничение калорий. Скорее всего, со временем вы начнёте потреблять всё больше калорий и наберёте снова потерянный вес. При похудении за счёт ограничения калорий метаболизм замедляется естественным образом. Это значит, что вы будете есть меньше, но поддерживать этот вес будет тяжело.