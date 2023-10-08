12 ошибок, которые мешают вашему прогрессу в похудении

12 ошибок, которые мешают вашему прогрессу в похуденииСтарайтесь их не допускать
Специалисты в области питания рассказали, какие действия могут замедлить снижение веса. Откажитесь от этих привычек.
Постановка недостижимых целей. Это приведёт только к большему стрессу и разочарованию. Кроме того, вы можете вообще отклониться от курса по снижению веса. Ставьте себе реалистичные цели и обязательно празднуйте даже маленькие победы.
Недостаток физической активности. Ряд исследований показывает, что физические упражнения - важная часть потери веса. Чтобы успешно сбросить лишние килограммы, одной диеты недостаточно. Нужно также регулярно заниматься спортом для сжигания калорий, наращивания мышц, улучшения общего состояния здоровья. Добавьте в свой распорядок силовые тренировки и кардио.
Пропуск приёмов пищи. Это может замедлить обмен веществ и привести к перееданию.
Интересные модные диеты. Диеты, которые обещают быстрые результаты, обычно приводят к неустойчивой потере веса и не основываются на научных данных. Вместо этого сосредоточьтесь на создании сбалансированного и питательного рациона, которого реально придерживаться долгое время.
Полное исключение определённых групп продуктов питания. По словам Эми Шапиро, основательницы и директора Real Nutrition, не стоит убирать из своего рациона целую группу продуктов: например, углеводы, жиры, сахар или глютен. Придерживаться такого варианта питания тяжело, а если вы вернёте в свою диету исключённые продукты, то можете вновь набрать вес.
Экстремальное ограничение калорий. Скорее всего, со временем вы начнёте потреблять всё больше калорий и наберёте снова потерянный вес. При похудении за счёт ограничения калорий метаболизм замедляется естественным образом. Это значит, что вы будете есть меньше, но поддерживать этот вес будет тяжело.
Слишком большое количество тренировок. Чем больше вы тренируетесь, тем сильнее ваш аппетит. А если вы получите травму из-за чрезмерного количества физической активности, то не сможете поддерживать необходимую интенсивность тренировок.
Отсутствие фокуса на силовых тренировках. При похудении важно сохранить или нарастить мышечную массу, поскольку мышцы ускоряют метаболизм. Выполняйте силовые упражнения минимум два раза в неделю.
Употребление «диетической» пищи. Обычно это ультраобработанные продукты, которые содержат вредные для здоровья вещества, лишены питательных веществ или содержат искусственные подсластители. Во время похудения сосредоточьтесь лучше на цельной пище.
Недостаток белка. Съедайте 1 г белка на 1 фунт (0,45 кг) вашего идеального веса. Обратите внимание на нежирные источники белка: говядину, рыбу, курицу, тофу, фасоль, моллюски, яйца.
Отсутствие контроля размера порций. Результаты исследования 2004 года показали, что 38% людей с ожирением, которые постоянно контролировали размер своих порций в течение двух лет, снизили свой базовый вес на 5% и более. А вот 33% из те, кто не придерживался этой практики, набрали 5% и больше от исходного веса.
Нехватка отдыха. Плохой сон может нарушить работу гормонов, отвечающих за контроль аппетита, и способствовать усилению тяги к еде. Старайтесь каждую ночь спать по семь-восемь часов.
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