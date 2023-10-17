13 признаков рака, которые нельзя игнорировать

13 признаков рака, которые нельзя игнорироватьИх можно принять и за симптомы других болезней
Доктор Фил Грин, терапевт Tower Health, назвал несколько важных признаков онкологических заболеваний. Ни в коем случае не игнорируйте их.
По словам доктора Фила Грина, к симптомам рака относятся изменения тона и текстуры кожи, необъяснимая потеря веса, ощущение слабости или усталости.
На рак кожи могут указывать приподнятые шишки на коже или изменение цвета определённой области (чаще всего она становится коричневой, красной или чёрной).
Если вы заметили у себя необъяснимую потерю веса, боль в животе, изменение стула, то это может говорить о том, что с желудочно-кишечным трактом что-то не так.
Проверьте также, нет ли у вас крови в моче или кале.
На рак лёгких указывают изменение кашля, дыхания, одышка, боль в шее или плечах, а на рак костей - боль в них (особенно в области бёдер и в спине).
Среди более общих признаков рака - чувство слабости и усталости, потеря веса, боль в определённых частях тела или плохой аппетит.
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