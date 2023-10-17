13 признаков рака, которые нельзя игнорировать

Проверьте также, нет ли у вас крови в моче или кале.

На рак лёгких указывают изменение кашля, дыхания, одышка, боль в шее или плечах, а на рак костей - боль в них (особенно в области бёдер и в спине).

Среди более общих признаков рака - чувство слабости и усталости, потеря веса, боль в определённых частях тела или плохой аппетит.

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