15 продуктов, которые можно употреблять после истечения срока годности

Картофель. Он может храниться до трёх месяцев после истечения срока годности. Но для этого он должен находиться в прохладном, тёмном, сухом месте. При комнатной температуре картошку можно готовить в течение двух-трёх недель.

Хлеб. Большинство видов хлеба при правильном хранении могут прослужить до семи дней после истечения срока годности. Но важно также проверять, нет ли на хлебе плесени.

Зерновые. В тёмном и сухом месте, а также в запечатанном виде они прослужат дольше.

Йогурт. Если их не открывать, то их можно будет есть в течение двух недель после того, как у них истечёт срок годности.

Замороженные фрукты и овощи. Их можно без проблем готовить и есть в течение 8-10 месяцев после истечения срока годности.

Уксус. Со временем, правда, его вкус может меняться.

Белый рис. При хранении в герметичном контейнере в прохладном, тёмном и сухом месте он должен прослужить вам дольше.