15 продуктов, которые можно употреблять после истечения срока годности

15 продуктов, которые можно употреблять после истечения срока годностиВот сколько они на самом деле могут храниться
Эксперт из MuscleFood.com Эшли Тош назвала 15 продуктов, которые можно есть, даже если у них истёк годности.
Картофель. Он может храниться до трёх месяцев после истечения срока годности. Но для этого он должен находиться в прохладном, тёмном, сухом месте. При комнатной температуре картошку можно готовить в течение двух-трёх недель.
Хлеб. Большинство видов хлеба при правильном хранении могут прослужить до семи дней после истечения срока годности. Но важно также проверять, нет ли на хлебе плесени.
Зерновые. В тёмном и сухом месте, а также в запечатанном виде они прослужат дольше.
Йогурт. Если их не открывать, то их можно будет есть в течение двух недель после того, как у них истечёт срок годности.
Замороженные фрукты и овощи. Их можно без проблем готовить и есть в течение 8-10 месяцев после истечения срока годности.
Уксус. Со временем, правда, его вкус может меняться.
Белый рис. При хранении в герметичном контейнере в прохладном, тёмном и сухом месте он должен прослужить вам дольше.
Мука. Дольше хранится она, если её поместить в герметичный контейнер и в прохладное, сухое, тёмное место.
Сухие макароны. Их можно есть в течение 24 месяцев после истечения срока годности.
Соевый соус. О его состоянии нужно судить по тому, как он выглядит.
Печенье. В закрытом виде оно прослужит дольше.
Арахисовое масло. Неоткрытые банки могут без проблем храниться ещё год после того, как истечёт срок годности.
Коровье молоко. Оно может продержаться до пяти дней после истечения срока годности.
Расфасованный салат. Обращайте внимание на состояние его листьев.
Свежие фрукты. До тех пор пока нет видимой плесени или неприятного запаха, их можно есть.
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